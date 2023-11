Wenn der FC Bayern auf Borussia Dortmund trifft, dann sind das stets mit riesigem Abstand die gefragtesten Bundesliga-Partien des Jahres. Das war natürlich auch in diesem Jahr nicht anders: Sky erreichte mit der Übertragung ab 18:30 Uhr im Schnitt 1,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, über eine halbe Million mehr als beim bisherigen Saison-Bestwert. Im Frühjahr vergangenen Jahres hatte das Aufeinandertreffen der beiden Teams zwar sogar an der 2-Millionen-Marke gekratzt, verglichen mit dem Hinrundenspiel der letzten Saison wurde die Reichweite aber deutlich um 330.000 übertroffen.

Das Spiel trieb den Marktanteil von Sky am Samstagvorabend jedenfalls diesmal auf hervorragende 8,3 Prozent nach oben. Und besonders hoch ist der Anteil der Sky-Abonnenten unter den Fußball-Fans offensichtlich bei den Jüngeren: Dank 0,79 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern kletterte der Marktanteil in dieser Altersgruppe auf stolze 18,3 Prozent. Keine Primetime-Sendung hatte am Samstag mehr junges Publikum, nur die "Tagesschau" erreichte noch mehr 14- bis 49-Jährige.

Das hinterließ natürlich Spuren bei der "Sportschau", die parallel dazu im Ersten lief und die Nachmittagsspiele zusammenfasste. Dabei ist es weniger die Gesamt-Reichweite, die mit 3,93 Millionen trotzdem hoch ausfiel, der Marktanteil lag mit 18,4 Prozent hier nur etwas niedriger als gewohnt. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die "Sportschau" diesmal hingegen nicht über 10,4 Prozent Marktanteil hinaus. Vergangene Woche war es mehr als doppelt so viel, der Saison-Schnitt liegt bislang bei knapp 17 Prozent in der jungen Altersgruppe.

Sky fehlten umgekehrt in der Nachmittagskonferenz die beiden zugkräftigsten Teams, die Reichweiten konnten sich dort aber trotzdem sehen lassen: Mit 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wurden sogar etwas mehr Menschen erreicht als bislang im Schnitt in dieser Saison, die Marktanteile beliefen sich für Konferenz und Einzelspiele zusammengenommen auf 9,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 18,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Und nicht nur Erstliga-Fußball war am Samstag sehr gefragt: Sport1 schwimmt mit seinen Zweitliga-Übertragungen in dieser Saison weiter auf einer Erfolgswelle. Als am Samstagabend der HSV und Magdeburg aufeinandertrafen, sahen im Schnitt eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer im Free-TV zu - wozu bei Sky noch weitere 230.000 obendrauf kamen. Sport1 erzielte starke Marktanteile von 1,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Sky erreichte parallel 0,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Die ersten Bilder des Spiels zwischen dem FC Bayern und dem BVB im Free-TV gab's spät am Abend dann noch im "Aktuellen Sportstudio" im ZDF. Die Reichweite fiel mit im Schnitt 2,25 Millionen so hoch aus wie seit Juni im Schlepptau des Champions League-Finales nicht mehr. Die Marktanteile beliefen sich hier auf 14,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 13,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt