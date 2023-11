Blickt man auf die bis einschließlich der vergangenen Woche ausgestrahlten Ausgaben von "Hochzeit auf den ersten Blick" zeigt sich, dass der durchschnittliche Marktanteil gemäß vorläufig gewichteter Daten bei weniger als 8 Prozent liegt. Das ist deutlich weniger als in der Vergangenheit: In den zurückliegenden drei Jahren kam das Format stets auf etwa neuneinhalb Prozent. Eine Woche vor dem Finale zog das Interesse in Sat.1 nun aber etwas an: 1,34 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Kuppelsendung an, mehr waren es während der laufenden Staffel noch nie. Der Marktanteil in Höhe von 8,5 Prozent war der zweithöchste der Staffel.

Bei RTL musste Günther Jauch derweil wieder kleinere Brötchen backen. Nach zwei Wochen mit richtig hohen Quoten (DWDL.de berichtete), musste sich der Quizmaster nun mit weniger zufrieden geben. Angesichts von 2,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war RTL aber noch immer mit großem Abstand der erfolgreichste Privatsender, 640.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag so bei 12,5 Prozent.

Bei RTLzwei meldete sich derweil "Armes Deutschland - Deine Kinder" mit soliden Quoten zurück. Eine halbe Million Menschen sahen sich die Ausgabe der Sozialdoku an, beim jungen Publikum entsprach das 4,8 Prozent. Besser lief es für Vox, wo eine neue Ausgabe von "Goodbye Deutschland" 7,6 Prozent erzielte. Eine Wiederholung fiel später aber auf nur noch 3,1 Prozent zurück.

ProSieben hangelt sich mit seinen US-Sitcoms derweil weiter eher schlecht als recht durch den Montagabend, in dieser Woche lief es besonders enttäuschend. Eine neue Folge von "Young Sheldon" blieb bei nur 7,8 Prozent Marktanteil hängen, es ist einer der schwächeren Werte der Staffel. Eine Wiederholung kam danach sogar nur noch auf 6,5 Prozent. Die "Simpsons" waren später traditionell noch schwächer unterwegs, eine neue Folge holte 5,2 Prozent und eine Wiederholung 4,6 Prozent. Bis in die Nacht erreichten die Sitcom-Wiederholungen nur einstellige Werte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt