Der Start in die zweite Staffel verlief in der vergangenen Woche für Kabel Eins ernüchternd: Auf kaum mehr als vier Prozent Marktanteil brachte es die Reportage-Reihe "Unsere Bundeswehr" - und lag damit nur knapp über dem Tiefstwert der ersten Staffel. Doch sieben Tage später zeigt der Quoten-Trend nun deutlich nach oben: Zwar fiel die Gesamt-Reichweite mit 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gar nicht allzu viel höher aus, doch insbesondere in der Zielgruppe konnte sich das Format kräftig steigern. Dort zog der Marktanteil auf sehr gute 6,5 Prozent an, sodass "Unsere Bundeswehr" klar über dem Senderschnitt lag.

Das Zusammenspiel mit dem "K1 Magazin" funktionierte allerdings eher mäßig, sodass der Marktanteil von Kabel Eins im Anschluss auf 3,9 Prozent zurückging. Eine Wiederholung von "Unsere Bundeswehr" musste sich zudem ab 23:18 Uhr mit sehr überschaubaren 2,2 Prozent begnügen. Zumindest um 20:15 Uhr lag Kabel Eins aber sogar noch vor Sat.1, wo ein "Sat.1-Spezial" mit "Deutschlands größtem Schnäppchentest" nicht über 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskam. Auf dieser Flughöhe bewegte sich übrigens auch RTLzwei mit "Hartes Deutschland". Die Sozialreportage erzielte um 20:15 Uhr einen Marktanteil von 5,1 Prozent.

Richtig gut lief es für RTLzwei zudem schon am Nachmittag mit zwei Folgen von "Hartz und herzlich", die für Marktanteile von 5,3 und 7,3 Prozent sorgten. Insgesamt erreichte der Sender nach 16 Uhr im Schnitt 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Allerdings konnte RTLzwei dieses Quoten-Niveau danach nicht halten: Während "B:Real" um 17:05 Uhr bereits auf 130.000 Personen sowie 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurückfiel, kam "Köln 50667" sogar nicht über desolate 1,7 Prozent hinaus. Gerade einmal noch 100.000 Fans wollten die Soap auf linearem Wege sehen. Erst mit "Berlin - Tag & Nacht" zogen die RTLzwei-Quoten danach wieder an.

Durchwachsen verliefen Daytime und Vorabend aber auch für Sat.1: Nachdem am Tag zuvor noch teils mehr als neun Prozent Marktanteil mit den neuen Dokusoaps erzielt wurden, erreichten "Die Urlaubs-Docs" nun um 17:00 Uhr gerade mal noch 1,9 Prozent. Auch "Die Tier-Docs" taten sich zuvor mit 2,5 Prozent äußerst schwer. Für "Die Landarztpraxis" sah es ab 19:00 Uhr mit 5,8 Prozent Marktanteil dagegen recht ordentlich aus - und mit 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauern war die neue Serie sogar die meistgesehene Sat.1-Sendung des Tages, noch vor dem "Sat.1 Spezial", das in der Primetime nur 790.000 Menschen anlockte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt