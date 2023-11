Dass sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund und somit die beiden Bundesliga-Vereine, die wohl das meiste Interesse auf sich ziehen, am Samstagnachmittag parallel spielen, ist inzwischen eher eine Seltenheit geworden. Am Samstag war das der Fall – die Borussen bestritten sogar noch ein kleines Spitzenspiel in der Liga und traten gegen Stuttgart an. All das half der "Sportschau" im Ersten, die am Samstagvorabend die beste Reichweite seit ziemlich genau zwei Jahren generierte. 4,57 Millionen Personen ab drei Jahren schauten die Free-TV-Highlights im Schnitt. So sicherte sich das ARD-Format 21,9 Prozent insgesamt und 20,8 Prozent bei den Jüngeren.

RTLzwei holte mit "Die neun Pforten" zwischen 20:15 und 23 Uhr Werte zwischen 3,2 und 4,2 Prozent, hatte also ebenfalls Luft nach oben. Kabel Eins legte erst ganz spät am Abend zu. Nach ein Uhr nachts sorgte die Serie "9-1-1 Notruf L.A." für mehr als 13 Prozent, zur Primetime war weit weniger drin. Die 20:15-Uhr-Folge kam nur auf 3,7 Prozent.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt