Insgesamt 55 Weihnachtsfilme will RTL Super, wie sich Super RTL inzwischen zur Primetime nennt, bekanntlich in den kommenden Wochen und bis zum Fest zeigen. Im Vorjahr funktionierte die Programmierung mit teils über einer Million Zusehenden sehr gut. Am Samstag nun startete dieser Film-Marathon; mit Blick auf die Werte aus 2022 allerdings noch mit angezogener Handbremse. "Liebe im Weihnachtspark" sicherte sich rund 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, somit wurden 2,1 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren gemessen. Im weiteren Verlauf des Abends legte "Ein Weihnachtsgeschenk des Himmels" dann deutlich zu – und generierte im Schnitt 690.000 zusehende Personen. Bei den Jüngeren stieg die Quote somit auf 3,8 Prozent.

Somit war RTL Super klar gefragter als der Spartensender TLC, der seine Primetime inzwischen und bis zum Fest ebenfalls mit Weihnachtsfilmen schmückt. Am Samstag lief dort "Ein unvergessliches Weihnachtsgeschenk" vor durchschnittlich 110.000 Zusehenden. 0,4 Prozent Marktanteil und 0,8 Prozent bei den Jüngeren waren die Folge.



Mit Blick auf die Spartensender gab der Disney Channel am Samstagabend eine gute Figur ab. 4,3 Prozent Marktanteil wurden bei der Primetime-Ausstrahlung von "Ice Age 3" gemessen. Den Film verfolgten im Schnitt 0,49 Millionen Menschen. Er hatte also die gleiche Reichweite wie der RTL Super-Weihnachtsfilm, aber eben ein klar jüngeres Publikum. Kaum jüngere Menschen erreichte derweil Sat.1 Gold mit zwei Krimis am Abend. "Agatha Christies Marple" holte jeweils fast 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt, aber nur 20.000 oder 10.000 14- bis 49-Jährige.

Super RTL generierte den ganzen Tag über einen durchschnittlichen Marktanteil in Höhe von 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In dieser Altersklasse kam der Disney Channel auf 1,7 Prozent.

