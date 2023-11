"TV total" hat am Mittwochabend bei ProSieben die beste Quote seit einem halben Jahr eingefahren. Mit 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte die Comedyshow mit Sebastian Pufpaff starke 16,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und machte den Privatsender damit zur besten Sendezeit zum unangefochtenen Marktführer. Mehr junge Menschen erreichte am Mittwoch nur die "Tagesschau". Auch insgesamt lief es für "TV total" richtig gut, denn mit 1,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gab's sogar die höchste Reichweite seit seit März. Hier lag der Marktanteil bei 6,4 Prozent.

Danach gingen die Quoten von ProSieben jedoch einmal mehr deutlich zurück - allerdings konnte "Zervakis & Opdenhövel. Live" im Anschluss dank des Rückenwinds mit 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe die gute Form der Vorwoche unterstreichen und sich auf den besten Wert seit Monaten steigern. Insgesamt blieben im Schnitt 740.000 Menschen dran. Auch das war mehr als man es in den vergangenen Monaten gewohnt war - ein Aufschwung, der angesichts der bereits beschlossenen Absetzung des Magazins zu spät kommt.

Marktanteils-Trend: TV total

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Ohnehin lief in Sachen Audience-Flow am Mittwoch für ProSieben nur wenig nach Plan: So erreichte die Dokumentation "Litvinenko - Was wirklich geschah" um 22:10 Uhr schon nur noch 330.000 Personen und einen Marktanteil von 4,9 Prozent in der Zielgruppe, ehe "What about..." eine Stunde später mit 4,6 Prozent enttäuschte. Für die Tagesmarktführerschaft reichte es trotzdem, wenn auch denkbar knapp: Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 8,8 Prozent lag ProSieben am Mittwoch bei den 14- bis 49-Jährigen hauchdünn vor RTL und Sat.1, die es auf 8,7 und 8,5 Prozent brachten.

Dass Sat.1 so weit vorne mitspielte, hängt insbesondere mit der Primetime zusammen, in der der Sender durchweg deutlich vor RTL landete. So erreichte "The Taste" in dieser Woche sehr gute 10,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt im Schnitt 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe sich "Promi Big Brother" gegen 23 Uhr auf 14,1 Prozent steigerte. Wegen der späten Sendezeit ging die Reichweite der Realityshow jedoch auf 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zurück. Die anschließende "Late Night Show" überzeugte schließlich noch mit 12,8 Prozent Marktanteil.

