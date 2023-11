Sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum haben sich Das Erste und das ZDF am Sonntag an die Spitze der Reichweiten-Rankings gesetzt. Das "Traumschiff" unterhielt zur besten Sendezeit 5,60 Millionen Menschen, damit war es die erfolgreichste Ausgabe der Reihe in diesem Jahr. Der Marktanteil lag bei sehr guten 18,2 Prozent. Noch deutlich erfolgreicher war zur gleichen Zeit aber ein neuer "Tatort" aus Kiel, den sich 8,86 Millionen Menschen ansahen, hier wurden 28,8 Prozent Marktanteil gemessen.

Und auch beim jungen Publikum gab es nach 20:15 Uhr kein Vorbeikommen an diesen beiden Sendungen. "Das Traumschiff" erreichte 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, beim "Tatort" waren es sogar 1,52 Millionen. Während der Krimi so mit 20,6 Prozent Marktanteil glänzte, waren es für Florian Silbereisen und seine Crew ebenfalls sehr gute 13,7 Prozent.

Die Öffentlich-Rechtlichen konnten die Privatsender so auf Abstand halten. Das Erste gelang das dank einiger Wintersport-Übertragungen auch oft in der Daytime, sodass man mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 11,4 Prozent (14-49) der mit Abstand stärkste Sender des Tages war. Auch insgesamt gab es keinen Weg vorbei an dem Ersten (16,5 Prozent). "Anne Will" talkte am späten Abend zudem noch vor mehr als 3 Millionen Menschen, was insgesamt zu 14,2 Prozent führte. Und auch bei den Jüngeren war der Talk angesichts von 9,4 Prozent sehr gefragt.

Das ZDF verlor am späten Abend vor allem junges Publikum: Die Krimi-Dramaserie "Juliet" sahen sich ab 22:15 Uhr zweieinhalb Millionen Menschen an, das reichte zu 14,7 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden aber nur noch 2,6 Prozent gemessen. Zuvor holte das "heute journal" 7,4 Prozent in dieser Altersklasse. Sehr erfolgreich war im ZDF auch der Jahresrückblick von "Terra X" am Vorabend. Hier sahen 4,34 Millionen Menschen zu und sorgten so beim Gesamtpublikum für 16,3 Prozent.

