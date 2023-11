Schon seit einigen Tagen gibt es auf diversen Sendern Weihnachtsfilme zu sehen, vor allem RTL Super ist hier vorne mit dabei und kann damit meist auch überzeugen. Am Sonntag sah es zur besten Sendezeit allerdings nicht so gut wie sonst aus: "Buddy - Der Weihnachtself" erreichte lediglich 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, 90.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. In der klassischen Zielgruppe entsprach das 1,3 Prozent.

Damit lag der Sender deutlich hinter dem Disney Channel, der zur gleichen Zeit ebenfalls die Weihnachts-Fans bediente. "Santa Clause - Eine schöne Bescherung" war dabei viel gefragter, 620.000 Menschen waren mit dabei - und davon kamen 260.000 aus der klassischen Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen können sich die Verantwortlichen des Senders über starke 3,7 Prozent freuen. "Weihnachten auf Umwegen" steigerte sich später sogar noch leicht auf 3,9 Prozent. Bei RTL Super ging es ab kurz nach 22 Uhr mit "Der Weihnachtswettbewerb" weiter, damit konnte man den Marktanteil auf 2,6 Prozent verdoppeln.

Bei Kabel Eins lag "Willkommen bei den Reimanns" nur noch knapp über der Millionen-Marke, nachdem man eine Woche zuvor noch etwas erfolgreicher war. Mit 4,8 Prozent sank auch der Marktanteil leicht. Weil die Konkurrenz am Sonntag aber auch ziemlich stark war, dürfte das noch keine Alarmglocken läuten lassen. RTLzwei unterhielt mit dem Film "Die glorreichen Sieben" zur gleichen Zeit übrigens 1,21 Millionen Menschen, in der klassischen Zielgruppe sprangen damit 5,0 Prozent heraus.

Gut lief es auch für Vox mit einer Wiederholung. "Kitchen Impossible" sahen sich in der Primetime 980.000 Menschen an, davon aber 410.000 aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Das führte in dieser Altersklasse zu guten 7,3 Prozent. "Die Autodoktoren" und "Die Beet-Brüder" lagen am Vorabend noch bei jeweils mehr als 9 Prozent.

