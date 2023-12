Mit 10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen meldete sich "Das 1% Quiz" in der vergangenen Woche auf dem neuen Sendeplatz am Donnerstagabend erfolgreich zurück. In der zweiten Woche tat sich die von Jörg Pilawa moderierte Show nun etwas schwerer: 9,1 Prozent standen diesmal in der klassischen Zielgruppe zu Buche - auch das ist aber noch immer ein Wert, der deutlich über dem Sat.1-Senderschnitt liegt. 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu, das waren etwa 200.000 weniger als in der vergangenen Woche.

Für Sat.1 ging der Abend zudem dann auch erfolgreich weiter: "Promi Big Brother" konnte den Marktanteil ab 22:15 Uhr auf 12,0 Prozent steigern. 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden insgesamt gezählt. Nach Mitternacht blieben zudem noch 570.000 bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" dran. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich hier auf 12,6 Prozent. Die Nacht hindurch zeigte Sat.1 dann den Livestream aus dem Haus, der zwischen 1:39 Uhr und 3 Uhr nachts - so weit reicht die Quotenmessung - im Schnitt noch 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte.

Während Sat.1 mit dem Donnerstagabend also zufrieden sein kann, sah es bei ProSieben auch diesmal eher mau aus. "Das große Promi-Büßen" kommt dort weiter nicht in die Gänge und musste sich diesmal mit 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben. 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. "Good Luck Guys" ließ den Marktanteil dann am späten Abend über zunächst 3,5 auf dann katastrophale 1,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen abstürzen. Man hätte diese Sendung wohl doch lieber einfach bei Joyn belassen.

Deutlich besser kam da schon Vox durch den Abend, wo der Film "The Last Witch Hunter" um 20:15 Uhr bereits gute 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte, ehe "Safe - Todsicher" den Wert in der klassischen Zielgruppe noch auf 11,4 Prozent steigen ließ. Zufrieden sein dürfte man auch bei Kabel Eins, das mit den "Größten Geheimnissen der 80er" um 20:15 Uhr gute 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. Das "K1 Magazin" tat sich danach mit 4,2 Prozent etwas schwerer. RTLzwei startete mit 4,1 Prozent Marktanteil für "Hartes Deutschland" in den Abend, eine zweite Folge ab 22:15 Uhr ließ den Marktanteil dann aber noch auf 5,3 Prozent steigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt