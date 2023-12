Seit dem Staffelstart der "Steel Buddies" im Programm von DMAX in der zweiten Oktober-Woche haben nun sieben Episoden mehr als vier Prozent Marktanteil bei den Umworbenen erreicht. Mit diesem Ergebnis ist die Produktion für den Männersender zweifelsfrei ein Hit. Einen Staffelrekord aufgestellt hat die Sendung nun in dieser Woche, als dienstags nach 20:15 Uhr 4,7 Prozent Marktanteil ermittelt wurden. 0,66 Millionen Personen ab drei Jahren schauten durchschnittlich zu, davon gehörten 0,26 Millionen zu den 14- bis 49-Jährigen.

Marktanteils-Trend: Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Die enorm starken Quoten ließen sich aber auch diesmal nicht auf den weiteren Verlauf des Abends übertragen. Schon nach 21:15 Uhr, also bei "Heinz im Glück", sank der Durchschnittswert auf nur noch 2,3 Prozent. Eine weitere Stunde später, als DMAX "Gottwald – King of the Ring" anbot, waren sogar nur noch deutlich unterdurchschnittliche 1,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen übrig.

So erreichte DMAX am Dienstag auch nur einen üblichen Tagesmarktanteil in Höhe von zwei Prozent in der Zielgruppe. Nitro oder Super RTL waren mit zweieinhalb Prozent stärker. Bei Nitro lief zur Primetime der Film "Fast & Furious 5", der auf drei Prozent in der Zielgruppe kam. Rund 420.000 Personen sahen den Actionfilm linear. Keine Rolle spielte am Abend derweil sixx, wo "Good Bones" im Doppelpack mit 0,4 und 0,6 Prozent ebenso schwach abschnitt wie später "Million Dollar Homes" mit 0,5 und nach 23:10 Uhr sogar nur 0,1 Prozent in der Zielgruppe. Zufrieden sein mit dem Dienstag kann zudem der Spartensender Comedy Central. Er erreichte schöne 1,7 Prozent Tagesmarktanteil bei den klassisch Umworbenen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt