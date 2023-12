© ZDF/Linda Gschwentner

Die ZDF-Vorabendserie erreichte am Dienstag die gleiche Reichweite wie das ARD-Primetime-Programm "In aller Freundschaft". Stark schnitt auch "ZDFzeit" ab. ZDFneo knüpfte mit "Gestern waren wir noch Kinder" nicht an die jüngsten Dienstags-Erfolge an.