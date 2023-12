am 14.12.2023 - 09:07 Uhr

RTL Super hat sich im Weihnachtsduell mit Vox klar durchgesetzt: Der Film "Einsatz für Dr. Christmas" erreichte zur besten Sendezeit 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, davon kamen 260.000 aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Beim jungen Publikum kam RTL Super so auf ganz starke 5,2 Prozent.

Vox hatte im direkten Vergleich das Nachsehen: "Santa Clause 2 - Eine noch schönere Bescherung" kam zur gleichen Zeit auf lediglich 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, 230.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Mit 4,6 Prozent Marktanteil zur besten Sendezeit kann Vox nicht zufrieden sein. Ein kleiner Trost dürfte sein, dass der Erfolg ja trotzdem in der (RTL-)Familie bleibt.

Am späten Abend ging es für Vox dann deutlich bergauf: "21 Jump Street" kletterte auf einen Marktanteil in Höhe von 7,9 Prozent, 470.000 Menschen sahen im Schnitt bis nach Mitternacht zu. RTL Super konnte die guten Quoten derweil in den späten Abend hinübertragen: "Verliebt, verlobt, verweihnachtet" kam dort noch auf durchschnittlich 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, beim jungen Publikum waren damit sehr gute 4,5 Prozent Marktanteil drin.

RTL Super lag in der Primetime übrigens nicht nur vor Vox, sondern auch vor RTLzwei und Kabel Eins. Bei RTLzwei kam "Mensch Retter" auf eine Reichweite in Höhe von 630.000, "Das Tribunal" bei Kabel Eins sahen 730.000 Menschen. Während es die Reportage-Reihe damit auf ziemlich gute 5,6 Prozent Marktanteil brachte, waren für den Film, den vor allem ältere Personen sahen, nur 3,6 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt