am 16.12.2023 - 09:08 Uhr

12,85 Millionen Euro erbrachte der Sternstunden-Tag des Bayerischen Rundfunks am gestrigen Freitag, ein neuer Rekordwert in der 30-jährigen Geschichte der Benefiz-Aktion, bei der traditionell die Radio- und Fernsehprogramme den ganzen Tag lang im Zeichen des Spendensammelns stehen. Highlight ist die abendliche "Sternstunden-Gala" im BR-Fernsehen.

Die hat auch aus Quotensicht wieder sehr gut funktioniert: Im Schnitt gut 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Sendung zwischen 20:15 Uhr und 23:40 Uhr. Das waren zwar gut 30.000 weniger als im vergangenen Jahr, der Marktanteil lag mit bundesweit 4,0 Prozent trotzdem weit über BR-Normalwerten. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde ein Marktanteil von 1,3 Prozent gemessen.

Der Großteil des Publikums der Sendung kam dabei aus Bayern: Allein dort lag die Reichweite der "Sternstunden-Gala" bei rund 610.000, der Marktanteil in Bayern belief sich damit auf 17,5 Prozent. Dass die nachfolgende Nachrichtensendung "BR24" ab 23:45 Uhr sogar einen noch höheren Marktanteil von 18,2 Prozent erzielte, lässt vermuten, dass der Marktanteil im Verlauf des Abends sogar angestiegen ist. Einen noch höheren Marktanteil hatte der BR aber übrigens am Vorabend: "Landgasthäuser Weihnachten" erreichte ab 19:30 Uhr stolze 19,7 Prozent in Bayern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt