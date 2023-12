Die Entscheidung von Super RTL, in der Primetime schon seit Wochen Weihnachtsfilme zu zeigen, hat sich als goldrichtig erwiesen. Der durchschnittliche Marktanteil liegt aktuell bei mehr als 3 Prozent. Am Montag sah es sogar noch deutlich besser aus: Da sahen sich 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Streifen "My Christmas Family Tree - Mein Weihnachts-Stammbaum" an, 250.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 4,6 Prozent.

Damit lag RTL Super zur besten Sendezeit unter anderem vor Sat.1, wo eine weitere Ausgabe der "Comedy Märchenstunde" völlig versagte. Nur 680.000 Menschen sahen zu, beim jungen Publikum lag man angesichts von 250.000 auf einem Niveau mit RTL Super. Der Marktanteil in Höhe von 4,7 Prozent ist für Sat.1 dennoch desaströs. Kaum besser lief es für Vox, wo die "Adventskalenderserie" "Last X-mas - 24 Tage für die Liebe" zu sehen war, die bereits vor einem Jahr bei RTL+ veröffentlicht wurde. Alle Folgen kamen im Schnitt auf 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Bei RTL Super ging es für "Viel Lärm um Weihnachten" im Anschluss an den erfolgreichen Primetime-Film auf 490.000 Zuschauende bergab, mit 2,2 Prozent Marktanteil wird man aber immer noch sehr gut leben können. Bei Vox verzeichnete "Goodbye Deutschland" nur noch 3,7 Prozent und eine weitere "Comedy Märchenstunde" in Sat.1 brachte es am späten Abend auf lediglich 4,2 Prozent.

Apropos schlechte Quoten - davon konnte auch RTLzwei am Montag ein Lied singen. "Deutschland - Deine Schulden" kam zur besten Sendezeit nicht über 440.000 Gesamtzuschauerinnen und Gesamtzuschauer hinaus, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden lediglich 3,3 Prozent Marktanteil gemessen. Das hatte entscheidenden Anteil daran, dass der Sender am Montag bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 3,8 Prozent hängen blieb. Damit war RTLzwei der mit Abstand schwächste Sender der acht großen Vollprogramme. Sat.1 schaffte es mit 5,9 Prozent nur auf Platz sieben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt