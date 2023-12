Am Dienstagabend hat RTL die diesjährige "Bauer sucht Frau"-Staffel zu Ende gebracht – übrigens mit guten Quoten, wenn man bedenkt, dass parallel das quotenstarke Bundesliga-Spiel zwischen Dortmund und Mainz in Sat.1 zu sehen war. Die zehnte Episode der Sendung mit Inka Bause kam auf 14,5 Prozent Marktanteil. Das waren wenige Zehntel mehr als am Montag, aber doch deutlich weniger als eine Woche vor, als die Kuppelsendung nach vorläufigen Zahlen auf rund sechzehneinhalb Prozent gelangte. Die Reichweite der zehnten Folge war ähnlich derer vor sieben Tagen: 3,63 Millionen Personen verfolgten den Schlussakt im Schnitt.

Marktanteils-Trend: Bauer sucht Frau Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Im Staffelschnitt begeisterte "Bauer sucht Frau" in diesem Jahr übrigens rund 3,6 Millionen Personen linear, die gemessene Quote bei 14-49 blieb gegenüber dem Vorjahr mit 14,5 Prozent ziemlich stabil. Schwerer tat sich RTL im weiteren Verlauf des Abends. Die Nachrichten von "RTL Direkt" fielen auf 8,8 Prozent, eine neue Ausgabe des Magazins "Extra" auf 7,4 Prozent. Passabel lief der Dienstag für Vox: Ein "Hot oder Schrott"-Doppelpack spülte 0,79 und 0,64 Millionen Fans zum Sender, in der klassischen Zielgruppe kamen die Allestester auf 5,6 und 6,7 Prozent.



Somit lag Vox klar vor RTLzwei, wo zwei "Hartz und herzlich"-Folgen mit 3,2 und 3,4 Prozent wahrlich keine Bäume ausrissen. Ebenfalls unterdurchschnittlich schnitt ProSieben mit "Darüber…die Welt" ab. Die Sendung kam bei den Umworbenen nicht über dürftige 5,8 Prozent Marktanteil hinaus. Ein Best-of von "Late Night Berlin" schloss sich linear quotenschwach an: Die Show mit Klaas tat sich mit 3,9 Prozent äußerst schwer.

4,4 Prozent sicherte sich Kabel Eins zur besten Sendezeit mit dem Film "Und täglich grüßt das Murmeltier". In etwa auf dieser Flughöhe war auch an diesem Dienstagabend wieder DMAX unterwegs. Dort setzten die "Steel Buddies" den guten Lauf der Vorwochen fort. Die 20:15-Uhr-Folge brachte dem Männersender tolle 4,9 Prozent Marktanteil ein – und mit im Schnitt 310.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern einen wirklich seltenen Platz unter den 20 meistgesehenen Formaten des Tages.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt