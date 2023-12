Am Mittwochabend ist die letzte Ausgabe von "Zervakis & Opdenhövel. Live." zu sehen gewesen. Nach 77 Folgen ist die Sendung wegen anhaltend schwacher Quoten nun beendet worden, einen fehlenden langen Atem kann man den Verantwortlichen wahrlich nicht vorwerfen. Die letzte Folge wurde von 630.000 Menschen gesehen und der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 6,9 Prozent.

Damit lief es nicht so katastrophal wie schon mehrmals in der Vergangenheit, angesichts des starken Vorlaufs sind die Quoten aber erneut eine Enttäuschung gewesen. "TV Total" erreichte zuvor noch 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 860.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Sebastian Pufpaff erreichte damit die mit Abstand meisten jungen Menschen in der Primetime, der Marktanteil lag bei sehr starken 13,9 Prozent. Die Tatsache, dass Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel davon auch langfristig nie wirklich profitieren konnten, hat nun zum Aus geführt.

Marktanteils-Trend: Zervakis & Opdenhövel. Live. Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

In Sat.1 ging derweil die aktuelle "The Taste"-Staffel mit guten Quoten zu Ende. 10,1 Prozent wurden in der klassischen Zielgruppe gemessen, 1,12 Millionen Menschen sahen zu. Wie auch schon 2022 war die Kochshow auch in diesem Jahr in der zeitversetzten Nutzung sehr stark, sodass davon auszugehen ist, dass die Werte der Finalsendung in wenigen Tagen noch einmal deutlich nach oben korrigiert werden. Ein Best-of von "The Taste" schmierte am späten Abend allerdings völlig ab und kam nur noch auf 4,5 Prozent Marktanteil.

Die anderen Sender taten sich in der Primetime ziemlich schwer: Bei Kabel Eins blieb "Jumanji" bei nur 3,9 Prozent Marktanteil hängen, "Santa Clause 3" bei Vox kam auf lediglich 6,1 Prozent. RTLzwei setzte zur gleichen Zeit auf seine Doku-Reihe "Mensch Retter" und erzielte damit 4,5 Prozent. Alle Sender lagen weit unter der Millionen-Marke, am besten lief es noch für Vox, wo der Weihnachtsfilm 790.000 Menschen erreichte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt