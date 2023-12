Sat.1 hat an Heiligabend zur Primetime mal wieder die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer vor den TV-Bildschirmen versammelt. 2,40 Millionen Menschen sahen ab 20:15 Uhr "Kevin - Allein zu Haus", nur die "Tagesschau" im Ersten hatte eine noch höhere Reichweite. 940.000 Zuschauende kamen zudem aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, das entsprach überragenden 26,1 Prozent Marktanteil.

"Kevin - Allein zu Haus" hat sein Kult-Potenzial damit mal wieder unter Beweis gestellt. Es lief zwar nicht ganz so gut wie im vergangenen Jahr, bei Sat.1 kann man aber natürlich trotzdem mehr als zufrieden sein. Die Ausstrahlung des Streifens sorgte auch in diesem Jahr für einen spürbaren Quoten-Push. Darüber hinaus gehörte "Kevin - Allein zu Haus" erneut ganz generell zu den erfolgreichsten Filmen, die ein Privatsender in diesem Jahr ausgestrahlt hat. Die Filme, die im Laufe des Jahres noch erfolgreicher beim jungen Publikum waren, hatten nur rund 100.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer mehr.

Erster Verfolger von "Kevin" in der Primetime und beim jungen Publikum war übrigens "Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs" bei ProSieben. In Unterföhring gab es also eine große Bescherung. 440.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten hier für sehr gute 11,9 Prozent Marktanteil, die Gesamtreichweite lag bei 1,13 Millionen. "Willow" erreichte nach Mitternacht nur noch 7,4 Prozent, für Sat.1 ging es am späteren Abend mit "Die Geister, die ich rief" auf 9,4 Prozent hinab.

Sehr zufrieden sein kann man auch bei Kabel Eins: "Die rechte und die linke Hand des Teufels" landete bereits zur besten Sendezeit bei sehr guten 7,1 Prozent, danach steigerte sich der Sender dank "Vier Fäuste für ein Halleluja" noch auf 11,7 Prozent. Eine deutliche Steigerung im Verlauf des Abends erlebte auch Vox, wo "Eine zauberhafte Nanny" zunächst bei ziemlich mauen 4,6 Prozent hängen blieb. "Eine zauberhafte Nanny - Knall auf Fall in ein neues Abenteuer" steigerte sich später jedoch auf 9,5 Prozent.

Bleibt noch ein kurzer Blick auf RTLzwei, das an Heiligabend ebenfalls auf Filme setzte. Dort startete der Abend mit "Illuminati" recht gut, 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren mit dabei und sorgten in der klassischen Zielgruppe für gute 5,3 Prozent Marktanteil. Danach litt man allerdings unter der starken Film-Konkurrenz: "Ronin" holte nur noch 2,8 Prozent.

Sat.1 sicherte sich vor allem durch die starke Primetime dann auch die Tagesmarktführerschaft: Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 11,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war man nicht nur nicht zu schlagen, man war auch der einzige Sender, der auf einen zweistelligen Wert kam. Auf Platz zwei schaffte es das ZDF mit 8,4 Prozent. Und auch insgesamt lief es für Sat.1 angesichts von 7,7 Prozent sehr gut, hier waren nur Das Erste und das ZDF besser unterwegs.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt