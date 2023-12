Die Reichweiten der privaten Kindersender lagen am 2. Weihnachtsfeiertag über weite Strecken auf einem sehr ernüchternden Niveau: Als der Disney Channel zwischen 14:07 Uhr und 16:45 Uhr neun Folgen seiner Eigenproduktion "Die Beni-Challenge" ausstrahlte, saßen nur zwischen 0,02 und 0,04 Millionen Menschen vor dem Bildschirm. Marktanteile im Kinder-Bereich liegen uns nicht vor, sie können aber angesichts der Gesamt-Reichweiten im kaum messbaren Bereich nicht hoch gewesen sein. Insgesamt bewegten sie sich zwischen 0,1 und 0,4 Prozent.

Super RTL, das sich um diese Zeit Toggo nennt, probierte es am Nachmittag mit sieben Folgen von "Woozle - Die Serie", die zwischen 15:52 Uhr und 17:17 Uhr aber auch nur zwischen 0,02 und 0,06 Millionen Menschen sehen wollten. Hier lagen die Marktanteile beim Gesamtpublikum zwischen 0,1 und 0,5 Prozent und auch hier gilt analog: Angesichts der fehlenden Reichweite kann es auch bei den Kindern nicht gut ausgesehen haben. Während danach "Paw Patrol" immerhin bis zu 130.000 Leute vor dem Bildschirm versammelte, kamen "Alvinnn!!! und die Chipmunks" danach wieder nur auf 50.000 bis 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer am Vorabend.

Auch in der Primetime gab's für die beiden Sender wenig zu holen: Super RTL, das sich um diese Zeit als RTL Super ausgibt, erreichte mit dem Film "The Winter Palace - Verliebt in einen Prinz" mit insgesamt 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauern Marktanteile von 1,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Immerhin hielt "Neun Kätzchen zu Weihnachten - Eine samtige Bescherung" die Reichweite im Anschluss weitgehend, was die Marktanteile zumindest noch etwas auf 1,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ansteigen ließ.

Im Disney Channel interessierten sich ab 20:15 Uhr nur 170.000 Menschen für "TinkerBell und die Legende vom Nimmerbiest". Die Marktanteile beliefen sich auf 0,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Die gute Fee" erreichte ab 21:33 Uhr dann sogar nur noch 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile sanken noch auf 0,4 Prozent insgesamt und 0,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt