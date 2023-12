Auch wenn inzwischen kein deutscher Spieler mehr im Wettbewerb vertreten ist, erreicht die Darts-Weltmeisterschaft weiterhin starke Quoten. Am Samstagabend kratzte die Live-Übertragung sogar noch einmal an einem zweistelligen Marktanteil - und drang dank spannender Spiele in der Zielgruppe sogar bis in die Top 5 der Quoten-Charts vor. Durchschnittlich 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Sport1-Marktanteil auf herausragende 9,9 Prozent. Insgesamt waren über vier Stunden hinweg im Schnitt 870.000 Fans mit dabei.

Zudem überzeugte die Darts-Weltmeisterschaft schon am Nachmittag das Publikum: Mit 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 8,7 Prozent in der Zielgruppe war der Spartensender auch hier erfolgreich. Bemerkenswert: Mit einem fulminanten Tagesmarktanteil von 5,6 Prozent erreichte Sport1 letztlich den fünften Rang - und erzielte bei den 14- bis 49-Jährigen einen besseren Wert als das ZDF, Sat.1, RTLzwei und Kabel Eins.

Ohnehin ließ Sport1 in der Primetime alle außer ARD und ProSieben hinter sich: So kam Sat.1 mit dem Familienfilm "Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer" um 20:15 Uhr auf 6,8 Prozent Marktanteil, ehe "Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter" auf schwache 3,4 Prozent zurückfiel. "The Da Vinci Code - Sakrileg" musste sich wiederum bei Vox mit 5,0 Prozent Marktanteil begnügen. RTLzwei wiederum erzielte mit dem Klassiker "Das Leben des Brian" überzeugende 5,4 Prozent und kam danach mit "Die Ritter der Kokosnuss" noch auf 5,2 Prozent.

Film-Konkurrenz boten aber auch auch einige kleinere Sender, darunter RTL Super, das mit "Rendezvous mit Joe Black" auf 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie gute 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. ZDFneo wiederum punktete mit der "Die nackte Kanone"-Trilogie und steigerte den Marktanteil beim jungen Publikum im Laufe des Abends auf bis zu 3,3 Prozent. Nach Mitternacht räumten zudem noch die drei "Rambo"-Filme mit bis zu 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab.

