Auch mit dem dritten Springen der Vierschanzentournee konnten die Vorjahres-Quoten deutlich übertroffen werden. Obwohl die Übertragung bereits um 13:28 Uhr begann, verzeichnete das ZDF am Mittwoch im Schnitt 3,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Marktanteil auf herausragende 35,2 Prozent trieben. Damit reihte sich die Vierschanzentournee auf dem vierten Platz des Tages-Rankings beim Gesamtpublikum ein. Im vergangenen Jahr hatte das dritte Springen dagegen noch deutlich weniger als drei Millionen Fans vor den Fernseher gelockt.

Zugleich zogen die Quoten auch beim jungen Publikum an: Dort sorgten durchschnittlich 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren für ebenfalls sehr starke 23,3 Prozent Marktanteil und machten den öffentlich-rechtlichen Sender zum Marktführer um diese Uhrzeit. Weitere 170.000 Wintersport-Fans schalteten übrigens lieber bei Eurosport 1 ein, wo der Zielgruppen-Marktanteil mit 0,4 Prozent jedoch sehr überschaubar ausfiel.

Doch auch abseits des Sports überzeugte das ZDF am Mittwoch, wie schon der Tagesmarktanteil in Höhe von 17,0 Prozent beim Gesamtpublikum eindrucksvoll belegt. So hielten die "Rosenheim-Cops" im Anschluss noch 3,35 Millionen Menschen vor dem Fernseher, ehe am Vorabend die "SOKO Wismar" mit 3,80 Millionen Krimi-Fans punktete. Die "heute"-Nachrichten kamen danach auf 4,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und auch die Krimiserie "Blutige Anfänger" meldete sich im weiteren Verlauf vor immerhin noch genau drei Millionen recht ordentlich zurück.

In der Primetime wiederum hielt der "Schneekind - Ein Schwarzwaldkrimi" nahezu alle Zuschauerinnen und Zuschauer des ersten Teils. Mit 4,51 Millionen Personen erzielte der ZDF-Krimi einen Marktanteil von 16,8 Prozent und lag damit auch deutlich vor dem neuen "Hubert ohne Staller"-Film, den im Ersten im Schnitt 3,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sehen wollten. Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte "Hubert ohne Staller" im Krimi-Duell jedoch die Nase vorn: Der ARD-Film überzeugte mit guten 9,5 Prozent Marktanteil, war damit also größter Verfolger von Darts-WM und "Wer wird Millionär?", während "Schneekind" nicht über schwache 4,5 Prozent hinauskam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt