Mit dem Beginn der Playoff-Runde steigt hierzulande auch das Interesse an der NFL deutlich an. Am späten Sonntagabend erreichte RTL mit der Übertragung der Partie zwischen den Green Bay Packers und den Dallas Cowboys in der Wildcard Round mit dem ersten Quarter bereits starke 13,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, das zweite Quarter steigerte sich dann auf 16,9 Prozent. Das dritte Quarter kam auf 15,2, das letzte Quarter auf hervorragende 19,0 Prozent Marktanteil - das waren neue Saison-Bestwerte.

Die Gesamt-Reichweite lag zunächst bei im Schnitt 0,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und sank mit fortschreitender Stunde dann in gegenläufiger Entwicklung erwartungsgemäß ab. Das zweite Viertel verfolgten noch 860.000 Fans, ab Mitternacht waren noch etwas mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer bei RTL dabei, das letzte Quarter hielt nach 1 Uhr nachts noch im Schnitt 430.000 Leute wach.

Den Start in den Abend hatte sich RTL hingegen ganz anders vorgestellt: Nachdem das Spiel zwischen den Pittsburgh Steelers und den Buffalo Bills wegen eines Schneesturms am Sonntag kurzfristig abgesagt und auf Montag verlegt wurde, musste RTL kurzfristig umplanen und zeigte am Vorabend zunächst außerplanmäßig "Martin Rütter - Die Welpen kommen", in der Primetime dann den Film "Skyscraper". Die Quoten waren erwartungsgemäß sehr übersichtlich: Rütter erreichte am Vorabend insgesamt 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, der Primetime-Film kam nicht über eine Gesamtreichweite von 0,68 Millionen hinaus, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich sogar nur auf 3,4 Prozent.

Da war Sat.1 mit seinem Spielfilm-Angebot erheblich erfolgreicher unterwegs: "Der Teufel trägt Prada" schlug sich mit 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sehr ordentlich, insgesamt hatten 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Sat.1 lag damit auch weit vor ProSieben, wo "Solo: A Star Wars Story" nicht über 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Insgesamt hatten hier 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt