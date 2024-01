am 16.01.2024 - 08:43 Uhr

Es war eine echte Überraschung, was Das Erste im November des vergangenen Jahres angekündigt hatte: Da bestätigte man nämlich, dass man am 15. Januar eine 90-minütige Version der Sky-Doku-Serie "Juan Carlos" ins eigene Programm nehmen wird. Darüber hinaus sind die vier Folgen der Serie nun auch in der Mediathek verfügbar. Bei der linearen Ausstrahlung tat sich der Sender nun aber merklich schwer, gegen die unterhaltungslastige Konkurrenz anzukommen.

Nur 2,22 Millionen Menschen haben sich die Doku am Montagabend zur besten Sendezeit angesehen. Für das Doku-Genre betrachtet ist das vielleicht ein solider Erfolg, insgesamt sprangen für Das Erste aber nur 8,0 Prozent Marktanteil heraus. Die "Juan Carlos"-Doku lag damit recht deutlich unter dem Senderschnitt und auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 6,2 Prozent ziemlich mau aus. Neben der "Tagesschau" hatten im Ersten am Montag auch "Wer weiß denn sowas?" und "Morden im Norden" deutlich höhere Reichweiten. Zu beachten gilt aber natürlich, dass die Doku schon seit Monaten bei Sky zu sehen ist.

Der Tagessieg ging allerdings an das ZDF, das in der Primetime der versammelten Konkurrenz völlig enteilt war. 7,21 Millionen Menschen sahen sich einen neuen "Die Toten vom Bodensee"-Krimi an, damit erreichten die Mainzer zur besten Sendezeit etwa fünf Millionen Menschen mehr als Das Erste. Der Marktanteil des Krimis lag bei fantastischen 25,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 8,2 Prozent.

Und während Das Erste nach der Doku auch am späten Abend bei einstelligen Werten hängen blieb, konnte das ZDF den Erfolg weit strecken. Das "heute journal" verfolgten mehr als 4 Millionen Menschen, das hatte 17,5 Prozent Marktanteil zur Folge. Ab 22:15 Uhr verfolgten schließlich noch 2,09 Millionen Menschen den Hollywood-Streifen "White House Down", der es so beim Gesamtpublikum auf 14,6 Prozent brachte. Beim jungen Publikum standen für das ZDF 10,5 Prozent zu Buche, es war der höchste Wert des Abends für die Mainzer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt