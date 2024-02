am 01.02.2024 - 09:04 Uhr

Der Primetime-Sieg in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist am Mittwoch an "TV Total" gegangen. Die ProSieben-Comedysendung verzeichnete 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus dieser Altersklasse und brachte es damit auf hervorragende 14,1 Prozent Marktanteil. Gute Voraussetzungen für die neuen Comedy-Formate, die künftig im Nachgang zu sehen sein sollen (DWDL.de berichtete).

RTL musste sich am Mittwoch geschlagen geben, kann aber auch zufrieden sein. "Die Bachelors" erreichte 710.000 junge Menschen und kam damit auf 12,9 Prozent, es war der bislang höchste Wert der laufenden Staffel. Insgesamt ging es nach dem Handball-Durchhänger der vergangenen Woche auf eine Reichweite in Höhe von 1,45 Millionen hinauf, doch auch hier musste man sich hinter Sebastian Pufpaff einsortieren. "TV Total" unterhielt sogar 1,53 Millionen, musste das Publikum auch weniger lang halten.

Später drehte RTL die Machtverhältnisse dank des Dschungels schnell um. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" unterhielt am Mittwoch 3,38 Millionen Menschen, 1,29 Millionen davon kamen aus der klassischen Zielgruppe und bescherten den Kölnern damit starke 34,6 Prozent Marktanteil. Bei ProSieben war da längst Land unter: Die Wiederholung einer alten "Schlag den Star"-Ausgabe verzeichnete im Anschluss an "TV Total" nur noch 3,9 Prozent.

Richtig gut verlief der Abend für Kabel Eins, wo der Film "X-Men: Apocalypse" 8,2 Prozent Marktanteil einfuhr, 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren mit dabei. Damit lag Kabel Eins beim jungen Publikum auch vor Sat.1, das mit "Kühlschrank öffne dich!" insgesamt zwar 960.000 Menschen erreichte, bei den 14- bis 49-Jährigen aber nur 6,0 Prozent holte. "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" unterhielt bei RTLzwei zur Primetime 690.000 Menschen und kam so in der Zielgruppe auf 4,5 Prozent. Auch hier machte man den Durchhänger der vergangenen Woche wieder wett, ein großer Erfolg ist das Format für den Sender aber weiter nicht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt