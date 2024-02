Wie schon in der vergangenen Woche, so setzte RTL auch an diesem Donnerstag auf einen XXL-Dschungelabend. So erfolgreich wie in der vergangenen Woche, als man ab 20:15 Uhr schon zur "Gnadenlosen Wochenbilanz" geladen hatte, verlief das Gipfeltreffen ehemaliger Dschungelköniginnen und -könige allerdings nicht. "Das Geheimnis der Dschungelkrone" holte ab 20:15 Uhr bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 13,0 Prozent - deutlich weniger als die 17,4 Prozent in der vergangenen Woche. Insgesamt schauten 1,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, 370.000 weniger als die "Wochenbilanz" eine Woche zuvor.

Trotzdem war RTL bei den 14- bis 49-Jährigen in der Primetime wieder Marktführer - allerdings nicht bei den 14- bis 59-Jährigen, die man ja selbst zum für sich geltenden Maßstab erhoben hatte. Hier sortierte sich "Das Geheimnis der Dschungelkrone" mit einem Marktanteil von 11,8 Prozent hinter dem "Bergdoktor" (15,4 Prozent) und dem Passau-Krimi im Ersten (12,2 Prozent) ein.

Als dann der Ruf "Ich bin ein Star- Holt mich hier raus" aus Australien erklang, dominierte RTL das Geschehen aber wieder komplett: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte ab 22:15 Uhr auf hervorragende 39,2 Prozent und damit auf den besten Wert seit einer Woche. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 reichte es für 34,8 Prozent Marktanteil. Insgesamt verfolgten im Schnitt 3,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung.

1,36 Millionen blieben ab 0:18 Uhr dann noch für "Die Stunde danach" dran. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hielt sich mit 30,9 Prozent bis tief in die Nacht auf einem sehr hohen Niveau. Und natürlich profitierte auch "RTL direkt", das um 23:14 Uhr mit einer Kurzausgabe in einer Unterbrechung des Dschungelcamps lief, von diesem Umfeld und fuhr einen Marktanteil von 38,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt