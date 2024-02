Am Donnerstagabend starteten Alexander Kumptner, Ali Güngörmüs und Frank Rosin zu ihrem zweiten "Roadtrip Amerika" - und nahmen erneut eine große Fangemeinde vor dem Bildschirm mit. Zum Auftakt der zweiten Staffel lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei hervorragenden 7,7 Prozent - das war ähnlich viel wie beim Start der ersten Staffel im vergangenen Jahr und lag meilenweit über dem Kabel Eins-Senderschnitt von in diesem Jahr bislang 4,3 Prozent. Insgesamt hatten im Schnitt 0,84 Millionen Personen zugeschaut. Selbst das "K1 Magazin" hielt sich im Anschluss trotz der Konkurrenz durchs Dschungelcamp mit 4,3 Prozent Marktanteil wacker.

Kein Wunder also, dass Kabel Eins letztlich einen guten Tagesmarktanteil von 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnte und sich damit noch vor ProSieben platzierte, das nicht über 4,6 Prozent hinaus kam. Zu schwachen Quoten zur Mittagszeit, wo "Die Goldbergs" zwischenzeitlich weniger als 2 Prozent Marktanteil erzielten, kamen vor allem miserable Werte am Abend. "Forsthaus Rampensau" fällt dort von Woche zu Woche tiefer, übrig waren nun noch 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, nochmal 70.000 weniger al sin der Vorwoche. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sackte auf 4,4 Prozent ab. Danach holten zwei Ausgaben von "Good Luck Guys" sogar nur Marktanteile von 1,4 und 1,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Sat.1 kann sich hingegen weiterhin glücklich schätzen, mit dem "1% Quiz" einen so stabilen Quotenlieferanten gefunden haben, der verlässlich Werte von um die 10 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen liefert. Diesmal reichte es für 9,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe, 7,6 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen. Auch das war deutlich mehr als der Senderschnitt, der in der erweiterten Zielgruppe in diesem Jahr bislang nur bei 5,4 Prozent liegt. Insgesamt hatten 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Gegen den Dschungel tat sich Sat.1 am späteren Abend dann aber schwerer, eine Wiederholung von "Richtig witzig" kam noch auf 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Vox hielt sich am Abend mit dem Film "G.I. Joe: Die Abrechnung" bei guten 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, vor allem am Vorabend lief es aber hervorragend: "Zwischen Tüll und Tränen" kam auf 11,1 Prozent, "First Dates" und "Das perfekte Dinner" jeweils auf 12,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. RTLzwei feierte seine größten Erfolge auch schon am Nachmittag, wo "Hartz und Herzlich" um 16 Uhr starke 7,5 Prozent Marktanteil erzielen konnte - ehe "Köln 50667" allerdings wieder mit 2,3 Prozent unterging. Auch um 20:15 Uhr stand "Hartz und Herzlich" auf dem Programm und schlug sich dort mit 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ordentlich.

