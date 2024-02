5,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Donnerstagabend die neueste Folge des "Bergdoktors" im ZDF - ein Zugewinn von über 400.000 im Vergleich zur vergangenen Woche und zugleich die höchste Reichweite dieser Staffel, die bislang etwas hinter dem Quotenniveau des vergangenen Jahres zurückblieb. Der Marktanteil lag bei sehr guten 21,7 Prozent beim Gesamtpublikum, auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 11,7 Prozent Marktanteil für ZDF-Verhältnisse sehr gut aus. In der erweiterten Zielgruppe 14-59, die ja auch immer mehr Privatsender für sich als maßgeblich erachten, war "Der Bergdoktor" mit deutlichem Vorsprung Marktführer in der Primetime.

Marktführer war "Der Bergdoktor" auch beim Gesamtpublikum, weil man zum ersten Mal in diesem Jahr auch den Donnerstags-Krimi im Ersten hinter sich lassen konnte. Dort lief mit "Gier nach Gold" ein weiterer Krimi aus Passau, der im Vergleich zur Vorwoche aber etwas schlechter abschnitt. 5,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen diesmal zu, etwa 300.000 weniger als eine Woche zuvor. Der Marktanteil blieb mit 20,7 Prozent aber trotzdem auf einem sehr hohen Niveau - nur jüngere Zuschauer erreichte der Film kaum, mehr als 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren nicht zu holen.

Noch ein Blick in den späteren Abend. Das ZDF fuhr mit seinen Talks dort recht erfolgreich: "Maybrit Illner" zählte im Schnitt 2,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 14,6 Prozent Marktanteil entsprach, ehe "Markus Lanz" mit einer Durchschnittsreichweite von 1,58 Millionen noch 14,2 Prozent Marktanteil erzielen konnte. Im Ersten stand am späteren Abend wieder Satire auf dem Programm. "Nuhr im Ersten" tat sich dort etwas schwerer als sonst gewohnt, mehr als 10,0 Prozent Marktanteil waren mit 1,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern diesmal nicht zu holen. Danach blieben noch 0,89 Millionen beim "Gipfeltreffen" dran, was 7,7 Prozent Marktanteil entsprach.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt