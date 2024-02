Mit "Aktenzeichen XY... Ungelöst" hat das ZDF ein echtes Quoten-Phänomen im Programm, seit mehr als 55 Jahren schalten die Zuschauerinnen und Zuschauer in Massen ein, wenn es um bislang ungelöste Verbrechen geht. Am Mittwoch ließ das Format mal wieder die Muskeln spielen - und das vor allem beim jungen Publikum: 1,21 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, der Marktanteil in dieser Altersklasse lag bei 21,5 Prozent.

"Aktenzeichen XY" pulverisierte damit seine bisherigen Bestwerte: Zumindest seit dem Jahr 2011 erzielte die von Rudi Cerne moderierte Sendung nie einen höheren Marktanteil beim jungen Publikum. Die Leistung jetzt ist umso beachtlicher, wenn man bedenkt, dass die Konkurrenz durchaus da war: ProSieben setzte auf "TV Total", RTL schickte seine "Bachelors" ins Rennen und in Sat.1 meldete sich das "Promibacken" zurück. Gelitten hat in dieser Konstellation vor allem RTL (DWDL.de berichtete).

Doch zurück zum ZDF, "Aktenzeichen XY" fuhr nämlich auch den Gesamt-Tagessieg ein. 5,42 Millionen Menschen schalteten ein und machten die Fahndungssendung damit zur reichweitenstärksten am Mittwoch, mit 21,4 Prozent Marktanteil wird man in Mainz sehr zufrieden sein. Und weil man am Vorabend auf die Biathlon-WM setzte, lief es auch da (noch) deutlich besser als ohnehin schon: 4,18 Millionen Menschen sahen sich die Übertragung an, was insgesamt zu 25,4 Prozent Marktanteil führte und auch beim jungen Publikum starken 18 Prozent entsprach.

Bei der ARD konnten sie beim Anblick solcher Werte nur neidisch werden. Zwar lag auch "Wer weiß denn sowas?" am Vorabend bei 3,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 18 Prozent Marktanteil, in der Primetime tat sich die neue Serie "School of Champions" (Hier geht’s zur Serienkritik) aber merklich schwer. Die ersten beiden Folgen wurden nur von 2,61 und 2,30 Millionen Menschen gesehen, das entsprach 10,1 und 9,2 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren nur 4,3 und 4,6 Prozent drin. Die restlichen Folgen wird Das Erste in den kommenden Tagen am späten Abend versenden - bei der ARD hofft man auf mehr Zuspruch in der Mediathek.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt