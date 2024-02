am 26.02.2024 - 08:54 Uhr

Mit "Wer stiehlt mir die Show?" hat sich Vox auch in diesem Jahr kein leichtes Gegenprogramm für den Auftakt der neuen Staffel von "Kitchen Impossible" ausgesucht. Zufrieden kann man in Köln mit den Quoten vom Sonntagabend aber trotzdem sein - auch wenn das Interesse an der Koch-Doku mit Tim Mälzer im Vergleich zum Vorjahr etwas zurückging.

Durchschnittlich 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für "Kitchen Impossible", darunter 510.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag das Format mit einem Marktanteil von 9,4 Prozent deutlich über dem Senderschnitt. Zudem beflügelte Mälzer auch noch "Prominent!": Das Promi-Magazin erzielte im weiteren Verlauf des Abends mit genau 10,0 Prozent Marktanteil den besten Wert seit fast elf Monaten.

Gute Quoten gab es unterdessen auch am Vorabend, wo sich gleich zwei Dokusoap-Dauerbrenner im Vox-Programm zurückmeldeten. So erreichte "Einmal Camping, immer Camping" zunächst 1,02 Millionen Menschen und einen Marktanteil von 7,7 Prozent in der Zielgruppe, ehe "Ab ins Beet!" auf 1,18 Millionen sowie 7,8 Prozent kam. Besonders erfolgreich war um 17:00 Uhr zudem das Automagazin "auto mobil", das mit einem Marktanteil von 9,5 Prozent glänzte und im Schnitt von 870.000 Personen gesehen wurde.

Nach unten ging's in der Primetime übrigens für "Willkommen bei den Reimanns": Nachdem die Kabel-Eins-Dokusoap vor einer Woche noch mit genau sechs Prozent Marktanteil in die neue Staffel startete, reichte es diesmal nur noch für 4,5 Prozent. RTLzwei kam indes mit "American Pie 2" um 20:15 Uhr auf solide 4,0 Prozent, erreichte insgesamt allerdings gerade mal 400.000 Menschen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;