Die erste Staffel von "Star Trek: Picard" hat vor rund zwei Jahren seine Premiere in den USA gefeiert und war danach auch schnell in Deutschland zu sehen. Die Free-TV-Premiere stand bislang aber noch aus - und die hat nun bei Tele 5 begonnen. Nachdem der erste Durchlauf noch bei RTLzwei lief, hat nun der Spartensender von WarnerBros. Discovery übernommen.

Zum Auftakt kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen: Die zwei gezeigten Folgen erreichten am Montagabend zur besten Sendezeit 470.000 bzw. 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Jeweils 110.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden so 2,0 Prozent gemessen. Das ist ein Wert, der für den kleinen Sender ein schöner Erfolg ist. Zum Vergleich: Im Januar erreichte Tele 5 einen Durchschnittsmarktanteil in Höhe von 0,8 Prozent.

ProSieben hat derweil weiter Probleme mit der US-Sitcom "Ted", die auch in dieser Woche an Zugkraft verloren hat. Die zweite Folge des Abends fiel mit 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,7 Prozent Marktanteil auf neue Tiefstwerte. Die Episode davor erreichte eine Reichweite in Höhe von 570.000 und einen Marktanteil von 7,8 Prozent. Zwei neue Folgen der "Simpsons" kamen später gar nur auf jeweils 4,2 Prozent und "Quantum Leap" versagte mit völlig desolaten 2,7 Prozent.

Auf Fiction am Abend setzte derweil auch Nitro - und hatte damit Erfolg. Der "Alarm für Cobra 11"-Marathon brachte es auf bis zu 6,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Mit Reichweiten von knapp unter einer halben Million lag man auf einem Niveau mit Tele 5. Am Ende des Tages konnte sich der Männersender aus dem Hause RTL Deutschland über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,1 Prozent freuen - damit war man der erfolgreichste Spartenkanal.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;