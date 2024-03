Der Dienstag war ein guter Tag für ProSieben, mit einem Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in Höhe von 8,4 Prozent war man der erfolgreichste Sender. Das ist teilweise auch auf die Schwächer der Konkurrenz zurückzuführen, vor allem am Abend war ProSieben aber durchaus selbst gut unterwegs. "Wer isses?" hat nach dem erfolgreichen Auftakt in der Vorwoche etwas eingebüßt, brachte es aber noch immer auf gute 10,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 1,03 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Show an.

Später war dann auch noch "Late Night Berlin" erfolgreich. Nachdem die Show von Klaas Heufer-Umlauf zuletzt häufig im Quoten-Nirwana herumdümpelte, ging es bereits in der Vorwoche spürbar nach oben. Jetzt wäre sogar fast ein zweistelliger Marktanteil beim jungen Publikum drin gewesen, letztlich blieb die Sendung mit 9,8 Prozent nur knapp darunter hängen. 370.000 Menschen sahen ab 22:40 Uhr zu - das ist die Reichweite, die Klaas Heufer-Umlauf auch vor einer Woche erreichte.

Mit Verlusten um 20:15 Uhr hatte die neue RTL-Krimireihe "Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi" zu kämpfen. Dennoch hielt sich der Film über der 3-Millionen-Marke, 3,08 Millionen Menschen schalteten ein. Während beim Gesamtpublikum ziemlich gute 12,8 Prozent Marktanteil drin waren, standen in der klassischen Zielgruppe nur 8,4 Prozent auf dem Konto der Kölner. Später tat sich "Extra" angesichts von 7,9 Prozent noch etwas schwerer.

Das alles ist aber nichts im Vergleich zu Sat.1, wo sich "Three Pines - Ein Fall für Inspector Gamache" mit gewohnt schwachen Quoten verabschiedete. Nur 810.000 Menschen sahen sich die letzte Folge an, 150.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag dadurch bei lediglich 3,3 Prozent. Zwei neue Folgen von "FBI: Special Crime Unit" fielen danach sogar noch auf 2,5 und 1,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;