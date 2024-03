Die vierte und letzte Episode von "Schlag den Besten" lief am Samstagabend bei RTL – zwischen 20:15 und 0:30 Uhr war die Spielshow mit Moderator Elton und Kommentator Frank Buschmann zu sehen. Gegenüber der Vorwoche gingen dem Format Zuschauerinnen und Zuschauer verloren. Mit dabei waren noch 1,99 Millionen – in der klassischen Zielgruppe sank die Quote auf 12,6 Prozent, was zugleich der niedrigste Wert der Staffel war.

Dennoch wird die RTL-Chefetage ein sehr zufriedenes Fazit der vier entstandenen Folgen ziehen können. Die Auftaktfolge hatte rund fünfzehneinhalb Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen geholt, im Schnitt landete die Staffel bei knapp 14 Prozent. Die Marktanteile fielen somit höher aus als beim ebenfalls schon in diesem Jahr gezeigten "Supertalent", das im Schnitt auf rund 13 Prozent kam. Einer weiteren "Schlag den Besten"-Staffel dürfte somit nicht allzu viel im Wege stehen.

Schwer tat sich nach dem "Schlag den Besten"-Abspann dann die lineare Ausstrahlung der Dating-Show "Make Love, Fake Love", die nachts nur auf sechs Prozent kam. Auch tagsüber war RTL teils schwach unterwegs. "Gala" holte am späten Nachmittag nur 5,5 Prozent, "Barbara Salesch – Das Strafgericht" kam mittags nicht über knapp drei Prozent hinaus. Dennoch: Für den Zielgruppen-Tagessieg reichte der erzielte Tagesmarktanteil von RTL (8,7%).



Vox landete hier auf Platz drei mit 7,3 Prozent, was an der sehr starken Primetime lag. Dort überraschte der Film "Iron Man 2" mit achteinhalb Prozent, am späteren Abend drehte dann "Pitch Black" sogar noch mehr auf und sicherte sich 9,2 Prozent bei den Jungen. ProSieben ließ man klar hinter sich. Dort lief ein "James Bond"-Doppelpack, der zunächst auf 5,7 und dann auf 7,7 Prozent kam.

In Sat.1 sicherte sich "Tom & Jerry" nach 20:15 Uhr 6,7 Prozent, das am späteren Abend folgende "Ant-Man and the Wasp" kam auf 6,2 Prozent. Sat.1 schloss den Samstag mit mageren vier Prozent Marktanteil bei den Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren ab.





