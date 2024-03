ProSieben ist in diesem Jahr gewillt, den Erfolg von "TV Total" am Mittwochabend zu verlängern. Mit "Rent a Comedian" hat das in den zurückliegenden Wochen noch nicht problemlos funktioniert, "Bratwurst & Baklava" dürfte Senderchef Hannes Hiller nun aber Hoffnung machen. Das neue Format mit Özcan Coşar und Bastian Bielendorfer lag zum Auftakt bei 9,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und damit recht deutlich über dem ProSieben-Schnitt, 740.000 Menschen sahen zu.

"Bratwurst & Baklava" erreichte damit auf Anhieb mehr Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen höheren Marktanteil als "Rent a Comedian" in seinen vier Ausgaben zuvor. Verlassen konnte man sich in Unterföhring außerdem einmal mehr auf "TV Total", Sebastian Pufpaff unterhielt zur besten Sendezeit 1,44 Millionen Menschen, von denen 810.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 15,5 Prozent.

Für ProSieben war es damit ein gelungener Abend, zumal später auch noch die Wiederholung von "Wer isses?" gute 8,7 Prozent Marktanteil erreichte. Am Ende brachte es ProSieben so auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 8,5 Prozent.

Recht zufrieden kann man auch bei RTLzwei sein, das einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,5 Prozent erzielte. Auf alter Flughöhe sind die "Wollnys" zwar noch nicht, mit 5,8 und 4,7 Prozent Marktanteil lief es aber schon spürbar besser als in den zurückliegenden beiden Wochen. 720.000 und 620.000 Menschen sahen sich zwei Ausgaben der Familien-Dokusoap an. Am Nachmittag waren es einmal mehr die Sozialdokus, die ziemlich erfolgreich unterwegs waren. "Hartz Rot Gold" brachte es auf 7,2 Prozent, "Hartz und herzlich" lag danach immerhin noch bei 5,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;