Soviel sei vorweg geschickt: Bei Shows wie "Neo Ragazzi" und "Neo Tropic Tonight" wird das ZDF sicherlich nicht zuletzt auf die Abrufzahlen in der ZDF-Mediathek blicken. Festhalten muss man aber: Bei der linearen Ausstrahlung senden die beiden ZDFneo-Shows am Sonnerstagabend völlig am Publikum vorbei. So fiel die neueste Folge von "Neo Ragazzi" mit im Schnitt nur noch rund 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen neuen Tiefstwert, obwohl eine Wiederholung der "heute-show" direkt zuvor immerhin noch 310.000 Personen erreicht hatte.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf nur 0,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden immerhin etwas bessere 0,8 Prozent Marktanteil erzielt - auch das lag aber meilenweit unter dem ZDFneo-Senderschnitt. Noch schlechter erging es im Anschluss "Neo Tropic Tonight", das sogar im Schnitt nur etwa 40.000 Personen sehen wollten. Mehr als 0,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 0,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren für die sechste und vorerst letzte Ausgabe damit nicht zu holen. Um Mitternacht wurde "Neo Tropic Tonight" dann direkt nochmal wiederholt, auch hier lag die Reichweite mit 0,02 Millionen aber im nur noch schwer messbaren Bereich.

Mehr Freude bereitet dem ZDF da heute schon der Blick auf die Reichweiten des Hauptprogramms, wo "Lena Lorenz" sich ein Stück weit vom Fußball-bedingten Staffel-Tief der vergangenen Woche erholen konnte und zum Finale 3,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Das entsprach einem Marktanteil von 16,8 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,0 Prozent Marktanteil erzielt.

Für den Tagessieg reichte das aber bei Weitem nicht, der ging trotz Wiederholung an den "Zürich-Krimi", der im Ersten 5,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Der Marktanteil lag bei 21,9 Prozent beim Gesamtpublikum, 7,3 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Freuen dürfte man sich beim Ersten auch, dass "Extra 3" am späteren Abend erstmals seit sechs Wochen mit 10,2 Prozent wieder einen zweistelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte (im Vergleich nur die vorläufig gewichteten Werte). 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was 12,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. "Reschke Fernsehen" sahen sich danach 830.000 Personen an, die Marktanteile beliefen sich auf 8,8 Prozent insgesamt und 6,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;