Kontinuität an einer entscheidenden Stelle im ZDF: Nadine Bilke wird auch in den nächsten Jahren als Programmdirektorin beim Mainzer Sender tätig sein. Dieses Amt hat Bilke seit 2022 inne - und bis mindestens 2032 wird sie für das Programm verantwortlich bleiben. Der Verwaltungsrat des ZDF hat sie nun im Amt bestätigt. ZDF-Intendant Norbert Himmler würdigt Bilke als "ausgezeichnete Medien- und Programm-Managerin", die für hohe Qualität und Innovationskraft stehe.

Himmler weiter: "Ich freue mich sehr darauf, mit ihr und dem Direktorium gemeinsam das ZDF in eine erfolgreiche lineare und nonlineare Zukunft zu bringen." Zwischen 2018 und 2022 war Nadine Bilke Senderchefin von ZDFneo. Davor arbeitete sie unter anderem als Stellvertreterin des Leiters der Hauptredaktion Neue Medien, als Chefin vom Dienst und Planungschefin in ebendieser Hauptredaktion.

Ihr Volontariat absolvierte Bilke einst bei den "Ruhr Nachrichten", ihr Journalistik-Studium absolvierte sie an den Universitäten Dortmund und Edinburgh. 2002 begann sie schließlich ihre Karriere im ZDF, die ersten vier Jahre im Sender arbeitete sie als Redakteurin in der Hauptredaktion Neue Medien. Von dort aus stieg sie immer weiter auf.

Nadine Bilke selbst sagt zu ihrer Vertragsverlängerung: "Programm, das Spaß macht, das unterhält, bewegt, informiert und die eigenen Perspektiven bereichert – dafür brenne ich. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit den tollen Kolleginnen und Kollegen im ZDF an den spannenden strategischen Projekten weiterzuarbeiten. Mit großer Leidenschaft fürs Programm bringen wir das ZDF-Angebot in seiner großen Bandbreite – von Information, Reportagen, Kultur, Fiktion bis hin zu den Shows – weiter voran. Wichtige Weichen sind dafür bereits gestellt, und ich bin dankbar für das Vertrauen, diese Prozesse in den kommenden Jahren weiter gestalten zu dürfen."