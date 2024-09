Ostdeutschland steht aktuell mal wieder im Mittelpunkt der medialen Berichterstattung. Am Montagabend beschäftigte sich nicht nur Sat.1 in Person von Paul Ronzheimer vor allem mit der aktuellen Lage in Thüringen - auch Das Erste zeigte zur besten Sendezeit eine Doku, in der es unter dem Titel "Die große Angst" um den Rechtsruck in den östlichen Bundesländern ging.

Mit 1,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war die ARD-Doku auch deutlich erfolgreicher als die Ronzheimer-Reportage in Sat.1, der Marktanteil lag trotzdem nur bei 7,5 Prozent. Dafür interessierten sich vor allem junge Menschen für das Thema: Bei den 14- bis 49-Jährigen kam "Die große Angst" nämlich auf gute 9,1 Prozent Marktanteil. Auch das lag deutlich über dem, was "Ronzheimer" erzielte (DWDL.de berichtete).

"Hart aber fair" konnte im Anschluss an die Doku zumindest die Gesamtreichweite spürbar steigern. Louis Klamroth talkte vor 2,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zum Thema "Die große Vertrauenskrise: Versteht die Politik die Bürger noch?", das ließ den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 9,5 Prozent steigen. Bei den Jüngeren ging es dagegen auf 7,8 Prozent zurück, aber auch damit kann man beim Sender noch zufrieden sein.

Mit dem Tagessieg hatte Das Erste allerdings nichts am Hut, der ging an das ZDF. Die Mainzer erreichten mit einem neuen "Sarah Kohr"-Krimi 5,69 Millionen Menschen, der Marktanteil zur besten Sendezeit lag bei sehr starken 23,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden immerhin noch 7,7 Prozent gemessen. In sehr guter Form präsentierte sich darüber hinaus erneut "Inspector Barnaby" bei ZDFneo, zwei Folgen erreichten dort in der Primetime 1,69 bzw. 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit 6,8 und 7,7 Prozent Marktanteil wurde der Senderschnitt locker übersprungen. Durch den starken Vorlauf kam am späten Abend auch eine "Maithink X"-Wiederholung noch auf 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,7 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;