Während Sat.1 am Sonntag die Tagesmarktführerschaft in der Zielgruppe ergatterte (DWDL.de berichtete), lief es auch für den Spartensender Sat.1 Gold richtig gut. Mit einem Tagesmarktanteil von 3,2 Prozent belegte der Sender den sechsten Platz beim Gesamtpublikum und lag nicht nur auf Augenhöhe mit ProSieben, sondern auch noch vor Kabel Eins und RTLzwei.

Zu verdanken hat der Sender diesen Erfolg weniger den US-Krimiserien in der Primetime, die durchweg weniger als 300.000 Menschen erreichten und damit hinter den "CSI"-Wiederholungen bei Nitro landeten, als vielmehr den Gerichtsshows und Scripted Realitys in der Daytime. So trieb "Richter Alexander Hold" die Reichweite von Sat.1 Gold um 13:42 Uhr auf 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die starken 5,9 Prozent Marktanteil entsprachen. Ähnliche Reichweiten waren danach auch für "Im Namen der Gerechtigkeit" und "Die Ruhrpottwache" drin.

Am Vorabend wiederum konnte sich der Spartensender schließlich auf "K11 - Kommissare im Einsatz" verlassen, deren Peak um 18:35 Uhr mit 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erreicht war. Aber auch mehrere weitere Folgen der Ermittler-Reihe hielten die Reichweite bei mehr als 700.000 Personen.

Sat.1 Gold erreichte damit am Vorabend übrigens mehr Menschen als Kabel Eins in der Primetime. Dort tat sich die Doku-Reihe "Deutschlands größte Geheimnisse" mit 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schwer. RTLzwei kam wiederum um 20:15 Uhr mit dem Spielfilm "Der Untergang" auf 700.000 Menschen, bewegte sich aber - anders als Kabel Eins - mit 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe deutlich über dem Senderschnitt. Auch "Die Welle" erreichte am späten Abend noch einmal gute 5,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;