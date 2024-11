Der Primetime-Verlauf: Filme halten ihr Publikum

Auch wenn dem ARD-Drama "Bis zur Wahrheit" mit Maria Furtwängler in der Hauptrolle zu Beginn einige Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden kamen - über weite Strecken des Films hinweg blieb die Reichweite stabil. Das gilt im Übrigen auch für das ZDF, wo die "Rosenheim-Cops" ihre Fans vor dem Fernseher hielten.

Im Anschluss an "Bis zur Wahrheit" verlor indes "Maischberger" auf ungewohntem Sendeplatz zunächst an Reichweite, konnte aber ab kurz nach 22 Uhr dann bis zum Ende für eine stabile Zuschauerzahl sorgen, während das ZDF nach dem "heute-journal" mit dem "Auslandsjournal" recht kontinuierlich Verluste hinnehmen musste. RTL zeigte sich mit dem Bühnenprogramm von Mario Barth indes weitgehend unbeeindruckt und sammelte die Comedy-Fans nach jeder Werbepause wieder ein, während ProSieben nach "TV total" recht kräftig verlor.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: Hochzeits-Spurt am Nachmittag

Mit einem starkem Endspurt hat die Vox-Dokusoap "Zwischen Tüll und Tränen" viele Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln können, ehe "First Dates" zunächst für Abschalter sorgte. Doch die Kuppelshowkonnte danach neues Publikum zu Vox locken, ebenso wie "Das perfekte Dinner", das seinen Peak jedoch bereits gegen 19:45 Uhr und damit kurz vor der ersten Werbepause erreichte.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

© AEOS

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Amazon hauchdünn vor Kinder

Kurz vor der Black Friday Woche hat Amazon kräftig in TV-Werbung investiert. 251 Spots des Unternehmens flimmerten am Mittwoch über die Bildschirme und führten zu einer Reichweite von 153,41 XRP, wie die Daten von All Eyes on Screens zeigen. Damit setzte sich Amazon hauchdünn an die Spitze vor Kinder, das nur 0,14 XRP weniger erreichte, obwohl Ferrero für seine Marke deutlich weniger Spots schaltete. Insgesamt übersprangen am Mittwoch übrigens gleich acht Marken die Hürde von 100 XRP.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.