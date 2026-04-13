In den von All Eyes on Screens ermittelten Werbecharts gibt es einen neuen Spitzenreiter: Amazon erreichte in der vergangenen Woche eine Bruttoreichweite in Höhe von 1.049 XRP. Keine andere Marke kam auch nur annähernd in diese Nähe. Zum Vergleich: Vinted und Kaufland erzielten auf Platz zwei und drei 606 und 545 XRP. Und während Amazon für das Ergebnis etwas mehr als 2.100 Spots benötigte, warb Vinted sogar fast 500 Mal häufiger in den Werbeblöcken der TV-Sender.

Im Vergleich zu den zurückliegenden Woche hat Amazon seine Werbeaktivitäten im TV wieder deutlich hochgeschraubt. In der Karwoche erreichte der US-Riese 571 XRP, in der Woche davor wurden 400 XRP gemessen. In den vergangenen sieben Tagen sind vor allem zwei Spots sehr häufig gelaufen. Jeweils mehr als 600 Mal warb man in den 20-Sekündern für die Lieferung am nächsten Tag. Darüber hinaus schaltete das Unternehmen noch einige Imagespots.

Die meisten Amazon-Spots sind in den zurückliegenden sieben Tagen bei ProSieben und Kabel Eins zu sehen gewesen, dahinter war Sat.1 der wichtigste Sender. Das sind vor allem für P7S1-Vermarkter Seven.One Media sehr gute Nachrichten. Viele Amazon-Spots sind aber auch bei RTL zu sehen gewesen, die Schaltungen hier sorgten schließlich auch für den größten Beitrag zur gesamten Bruttoreichweite. 28,4 Prozent der 1.049 XRP entfielen auf Werbung bei RTL.

© All Eyes On Screens

Schokoladenhersteller Lindt hat seine Werbebemühungen im TV nahezu eingestellt. Die Marke, die in den zurückliegenden Wochen sehr präsent war, schaltete zuletzt nur noch 39 Spots. Eine Überraschung ist das nicht: Nach Ostern beendet Lindt regelmäßig den aktuellen Werbeflights.

Weiterhin sehr umtrieb in Sachen TV-Werbung ist dagegen Exaring, also die Muttergesellschaft von Waipu.TV. Mit 296 XRP schaffte es die Marke in der vergangenen Woche bis auf Platz 23 der Werbecharts. Der Bruttowerbewert der Waipu-Kampagne lag alleine in den zurückliegenden sieben Tagen bei 1,95 Millionen Euro. Das meiste davon ging an RTL und Vox. Aber auch bei RTLzwei warb Exaring recht häufig, die meisten Spots waren bei Comedy Central zu sehen. Überhaupt nicht belegt wurden die Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe.

Das Werberanking kurz erklärt

All Eyes On Screens (früher: AdScanner) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.