am 28.09.2023 - 12:13 Uhr

Am Mittwochabend wurden im Rahmen der "Nacht der Kreativen" die Preisen in elf Kategorien vergeben - doch das war gewissermaßen nur das "Warm-Up". In 17 weiteren regulären Kategorien folgen die Auszeichnungen heute ebenso wie Ehren- und Förderpreis im Rahmen einer großen TV-Gala, die Sat.1 ab 20:15 Uhr zeitversetzt übertragen wird.

Vor Ort geht's im Kölner Coloneum schon um 18:30 Uhr los, davor gibt's die Ankunft am Roten Teppich, von dem DWDL.de ab ca. 16:15 Uhr wie üblich in einem Livestream berichten wird. Während der Verleihung selbst halten wir Sie mit einem Liveticker über alle Preisträgerinnen und Preisträger und alles Wichtige drumherum auf dem Laufenden.

Fiktion

Bester Fernsehfilm

Die Bürgermeisterin (ZDF/Network Movie)

Ramstein – Das durchstoßene Herz (ARD/SWR/FFP New Media/Fontana)

So laut du kannst (ZDF/Relevant Film)

Bester Mehrteiler

Gestern waren wir noch Kinder (ZDF/Seven Dogs Filmproduktion)

Lauchhammer – Tod in der Lausitz (ARD/mdr/rbb/ARD Degeto/Moovie)

Der Schwarm (ZDF/Intaglio Films/ndF IP)

Beste Drama-Serie

Die Kaiserin (Netflix/Sommerhaus Serien)

Kleo (Netflix/Zeitsprung Pictures)

Der Schatten (ZDFneo/Keshet Tresor Fiction)

Beste Comedy-Serie

Die Discounter 2 (Prime Video/Pyjama Pictures)

Doppelhaushälfte (ZDF/ICONOCLAST Films)

King of Stonks (Netflix/btf)

Beste Schauspielerin

Dominique Devenport für Sisi 2 (RTL/Story House Productions)

Nina Gummich für Alice (ARD/rbb/WDR/ARD Degeto/Neue Schönhauser Filmproduktion)

Jella Haase für Kleo (Netflix/Zeitsprung Pictures)

Jeanette Hain für Luden – Könige der Reeperbahn (Prime Video/NEUESUPER)

Désirée Nosbusch für Süßer Rausch (ZDF/Bavaria Fiction) und Conti (ZDF/Letterbox) und Sisi 2 (RTL/Story House Productions)

Bester Schauspieler

Malick Bauer für Sam – Ein Sachse (Disney+/Big Window Productions/Panthertainment)

Matthias Brandt für King of Stonks (Netflix/btf)

Philip Froissant für Die Kaiserin (Netflix/Sommerhaus Serien)

Matthias Matschke für Wir sind die Meiers (ZDF/Bavaria Fiction)

Thomas Schubert für King of Stonks (Netflix/btf)

Unterhaltung

Beste Unterhaltung Show

Die Giovanni Zarrella Show (ZDF/Bavaria Entertainment)

That's my Jam mit Bill und Tom Kaulitz (RTL+/SEO Entertainment)

Wer stiehlt mir die Show? (ProSieben/Florida Entertainment)

Beste Comedy/Late Night

LOL: Last One Laughing (Prime Video/Constantin Entertainment)

RTL Samstag Nacht – Das Wiedersehen (RTL/Banijay Productions)

TV Total (ProSieben/Raab TV/Brainpool)

Bestes Factual Entertainment

BesserEsser – Lege packt aus (ZDFinfo/Story House Productions)

Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern (Kabel Eins/Tower Productions)

Zum Schwarzwälder Hirsch – eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer (VOX/Vitamedia Film)

Beste Unterhaltung Reality

First Dates – Ein Tisch für zwei (VOX/Warner Bros. ITVP)

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! (RTL/ITV Studios Germany)

Kampf der Realitystars (RTLZWEI/Banijay Productions)

Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung

Jan Köppen für Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! (RTL/ITV Studios Germany) und Take Me Out (RTL/UFA Show & Factual)

Barbara Schöneberger für Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool (ARD/NDR/Bildergarten Entertainment)

Esther Sedlaczek für Quizduell-Olymp (ARD/NDR/ITV Studios Germany) und Frag doch mal die Maus (ARD/WDR/Ansager & Schnipselmann)

Information

Beste Information

Berichterstattung zum Aufstand der Gruppe Wagner in Russland (n-tv)

Studio Team Welt (Nachrichtenberichterstattung) (Welt)

August 2022: Sechs Monate Krieg gegen die Ukraine – tagesthemen live aus Kiew (ARD)

Bestes Infotainment

Joko & Klaas LIVE #IranRevolution (ProSieben/Florida Entertainment)

SAT.1 Frühstücksfernsehen (SAT.1/Maz&More)

Sterben für Anfänger (RTL+/I&U TV Produktion)

Beste Dokumentation/Reportage

frontal: Die Straße des Todes – Kriegsverbrechen in der Ukraine (ZDF)

ProSieben THEMA. Verlassen und vergessen? Afghanistan im Griff der Taliban (ProSieben/PQPP2)

die story: Leben nach Butscha – Trauma und Hoffnung (ARD/WDR/wildfilms)

Team Wallraff – Reporter undercover: Undercover bei Burger King (RTL/RTL News)

ZDFzeit: Geheimsache Katar – wie ein Land den Fußball kaufte (ZDF/ btf)

Beste Doku-Serie

Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show (Prime Video/Florida Entertainment/K2H/27 KM Entertainment)

Juan Carlos – Liebe, Geld, Verrat (Sky/gebrueder beetz)

Die Kinder von Lügde – Alle haben weggesehen (ZDFinfo/Spiegel TV)

Marie will alles – Durchstarten mit Down-Syndrom (WDR/Kalmäuser)

Second Move Kills – 5 Jahre mit Jens Spahn (RTL+/Pausefilm)

Beste Moderation/Einzelleistung Information

Arndt Ginzel für Berichterstattung zum Ukraine-Krieg (ZDF)

Vassili Golod für Berichterstattung zum Ukraine-Krieg (ARD)

Isabel Schayani für Weltspiegel (ARD)

Sport

Beste Sportsendung

Darts-Weltmeisterschaft 2023 (Sport1)

FIBA Eurobasket 2022 (MagentaTV/Telekom Deutschland/thinXpool TV/PLAZAMEDIA/NEP Germany)

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 (ZDF)