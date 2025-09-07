Seit 1999 wird der Deutsche Fernsehpreis als gemeinschaftliche Auszeichnung der öffentlich-rechtlichen und privaten Sender für besonders herausragende kreative Leistungen verliehen. DWDL.de wirft im Rahmen des Specials zum Deutschen Fernsehpreis einen Blick auf die Historie der bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger in den am längsten existierenden Werkskategorien der drei Kategorien Fiktion, Unterhaltung und Information. In wessen Fußstapfen treten die diesjährigen Nominierten und wie fällt die bisherige Bilanz der Sender in den Kategorien aus? Heute im Fokus: Die Unterhaltung.

Kein Genre füllt so viel Sendezeit im deutschen Fernsehen wie die non-fiktionale Unterhaltung, wobei das Spektrum von klassischen Shows, über Comedy-Formate und Satire, bis zu Factual Entertainment und Reality-TV reicht. Bei Preisverleihungen wird diese "leichte" Unterhaltung häufig nur unzureichend abgedeckt, auch der Deutsche Fernsehpreis behandelte den Entertainment-Bereich früher teils etwas stiefmütterlich. Schon seit mehreren Jahren gibt es aber vier fest Format-Kategorien sowie auch Auszeichnungen in diversen Gewerken, wie man es ja auch aus der Fiktion kennt.

Hier soll es aber nun um die Formatkategorien gehen, die eine unterschiedlich lange Historie haben und die teils auch unterschiedlich zugeschnitten waren. Schon von Beginn an wurde ein Fernsehpreis für die "Beste Show" vergeben - mit der Besonderheit, dass es beim allerersten Fernsehpreis 1999 die beiden Kategorien "Beste Show" und "Beste Unterhaltungssendung" getrennt gab - wir zählen sie nun in unserer Historie hier zusammen.

Tut man das, dann zeigt sich, dass die Show-Spezialisten offenbar in Unterföhring sitzen: Ganze 14 Mal ging der Preis in der Show-Kategorie an ProSieben oder Sat.1, darunter in sechs der letzten zehn Jahre, RTL Deutschland liegt mit acht Auszeichnungen schon recht deutlich dahinter. Allerdings ist es nun auch schon drei Jahre her, dass ProSieben den Preis mit "Wer stiehlt mir die Show?" zu sich holen konnte. Die kleine Durststrecke könnte in diesem Jahr nun "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" beenden. Gewinnt die Sendung, dann wäre es übrigens schon der fünfte Preis in dieser Kategorie für eine Produktion der Joko & Klaas-Schmiede Florida TV.

Durchsetzen müsste man sich dafür zum Einen gegen das "Wer wird Millionär"-Special zum 25-jährigen Jubiläum. Es wäre schon die dritte Auszeichnung für das Jauch-Quiz nach Preisen in den Jahren 2000 sowie 2006 (fürs Promi-Special mit Hape Kerkeling alias Horst Schlämmer). Die Öffentlich-Rechtlichem sind im Show-Fach unterdessen weit abgeschlagen. Böhmermanns "Lass dich überwachen" erhöhte das ZDF-Konto im letzten Jahr auf drei, diesmal ist man aber gar nicht im Rennen. Gewinnt die Show "Udo Jürgens Forever" nun, könnte die ARD auf ebenfalls drei Auszeichnungen aufschließen.

Ausgezeichnet in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" 1999 TV Total und Wetten, dass..? ProSieben und ZDF 2000 Wer wird Millionär RTL 2001 Die Harald Schmidt Show Sat.1 2002 Die 80er Show RTL 2003 Deutschland sucht den Superstar RTL 2004 Genial daneben Sat.1 2005 Clever, die Show die Wissen schafft Sat.1 2006 Wer wird Mililonär: Das Prominentenspecial RTL 2007 Schlag den Raab ProSieben 2008 Deutschland sucht den Superstar RTL 2009 Wetten, dass..? ZDF 2010 Unser Star für Oslo ARD/ProSieben 2011 Eurovision Song Contest ARD 2012 The Voice of Germany ProSieben/Sat.1 2013 Got to Dance Sat.1 2014 Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vox 2016 Joko gegen Klaas - das Duell um die Welt ProSieben 2017 Die beste Show der Welt ProSieben 2018 The Voice of Germany ProSieben/Sat.1 2019 Let's Dance RTL 2020 The Masked Singer ProSieben 2021 Wer stiehlt mir die Show? ProSieben 2022 Wer stiehlt mir die Show? ProSieben 2023 That's my Jam RTL+ 2024 Lass dich überwachen! ZDF Anmerkung: Beim ersten Deutschen Fernsehpreis 1999 gab es "Beste Show" und "Beste Unterhaltungssendung". Die beiden Kategorien haben wir hier zusammen abgebildet.

Manche der Ausgezeichneten in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" würde man heute vermutlich eher in der Kategorie "Beste Comedy / Late Night" einsortieren. "Die Harald Schmidt Show" von 2001 beispielsweise, die zwei Jahre später nochmal einen Preis dann als "Beste Comedy" bekam. Oder auch "TV Total", mit dem ProSieben 1999 gewann, vergangenes Jahr dann aber in der Comedy-Kategorie. Andererseits würde man den Sieger "Late Night Jews" aus dem Jahr 2021 wohl eher nicht als Comedy bezeichnen, hier greift stattdessen Teil 2 der Zwitter-Beschreibung "Comedy / Late Night". Zwischen 2016 und 2019 waren diese beiden Kategorien noch getrennt, wir haben sie in unserer Historie hier nun beide aufgeführt.

Das Rennen zwischen den einzelnen Senderfamilien ist hier überraschend eng - ProSiebenSat.1 liegt mit neun Auszeichnungen zwar vorn, das ZDF folgt mit acht Auszeichnungen aber auf dem Fuße und die ARD liegt mit sieben Preisen auch nur hauchdünn dahinter. Und alle drei könnten in diesem Jahr ihr Konto um einen Zähler erhöhen. Wie in der Show-Kategorie hofft man in Unterföhring auch hier auf eine Florida-Produktion: "Experte für alles". Es ist übrigens das einzige neue Format: Mit "Die Anstalt" und "Inas Nacht" sind von den Öffentlich-Rechtlichen zwei Klassiker im Rennen.

Im vergangenen Jahr hatte übrigens mit "Bosetti Late Night" noch 3sat erstmals in dieser Kategorie einen Preis verzeichnet - und liegt damit doch nun tatsächlich schon gleichauf mit der gesamten RTL-Gruppe, die sich in der langen Fernsehpreis-Geschichte hier erst ein einziges Mal durchsetzen konnte - und zwar 2009 für das Format "TV-Helden", das es damals auf gerade mal zwei Folgen brachte und mit Jan Böhmermann, Caroline Korneli und Pierre M. Krause auf eine RTL-untypische Besetzung setzte. Ebenfalls eine Auszeichnung hat auch Prime Video dank "LOL" bislang auf dem Konto.

Ausgezeichnet in der Kategorie "Beste Comedy/LateNight" 2001 Was guckst du? Sat.1 2002 Ladykracher Sat.1 2003 Die Harald Schmidt Show Sat.1 2004 Dittsche - das wirklich wahre Leben WDR 2005 Schillerstraße Sat.1 2006 Kurt Krömer RBB 2007 Neues aus der Anstalt ZDF 2008 Switch Reloaded ProSieben 2009 TV-Helden RTL 2010 Heute Show ZDF 2011 Ladykracher Sat.1 2012 Knallerfrauen Sat.1 2013 Götter wie wir ZDFkultur 2014 Heute Show ZDF 2016 Die Anstalt und Neo Magazin Royale ZDF und ZDFneo 2017 Das Lachen der Anderen und Neo Magazin Royale WDR und ZDFneo 2018 Extra 3 und Luke! Die Woche und ich NDR und Sat.1 2019 Kroymann und Inas Nacht ARD und ARD 2020 Heute Show ZDF 2021 Freitag Nacht Jews WDR 2022 LOL - Last One Laughing Prime Video 2023 TV Total ProSieben 2024 Bosetti Late Night 3sat Anmerkung: Von 2016 bis 2019 gab es zusätzlich die Kategorie Beste LateNIght, die hier reingerechnet wurde.

Während RTL im Bereich beste Show ProSiebenSat.1 noch weit hinterherhinkt und im Comedy-Segment fast gar nicht auftaucht, ist die Kategorie "Bestes Factual Entertainment" ganz klar die Domäne der Kölner. Neun der 14 bislang vergebenen Fernsehpreise gingen an RTL Deutschland - wobei gleich acht davon genau genommen aufs Konto von Vox gehen. Und auch diesmal stellt Vox mit "Die Herbstresidenz" und "Wir werden groß" gleich zwei der drei Nominierten.

Setzt sich die "Herbstresidenz" durch, wäre es nach "Kitchen Impossible" (2x) und "Zum Schwarzwälder Hirsch" schon der vierte Preis für Tim Mälzer - der es damit auf genauso viele Auszeichnungen brächte wie das ZDF, das als zweiterfolgreichster Sender in dieser Kategorie bislang auch vier Preise hat und in diesem Jahr auch keine Chance auf einen fünften. Stattdessen könnte die ARD dank der Reihe "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" zum ersten Mal überhaupt einen Fernsehpreis fürs beste Factual Entertainment gewinnen. Damit würde sie im Ranking zu ProSiebenSat.1 aufschließen. Deren einziger Preis geht auf die einstige Kabel-Eins-Reihe "Stellungswechsel" im Jahr 2011 zurück.

Ausgezeichnet in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment" 2010 Rach der Restauranttester und Rachs Restaurantschule RTL 2011 Stellungswechsel: Job bekannt, fremdes Land Kabel Eins 2012 Cover my song Vox 2013 Auf der Flucht - Das Experiment ZDFneo 2014 Shoppig Queen Vox 2016 Die Höhle der Löwen Vox 2017 Kitchen Impossible Vox 2018 Kitchen Impossible Vox 2019 Bares für Rares ZDF 2020 Wir sind klein und ihr seid alt Vox 2021 Showtime of my life - Stars gegen Krebs Vox 2022 Don't stop the Music / Don't stop the Music Kids ZDF/Kika 2023 Zum Schwarzwälder Hirsch Vox 2024 Buchstäblich leben! ZDF

Dass Reality in der Streaming-Ära zum Genre der Stunde werden würde, hätten vermutlich auch nicht viele gedacht, als in den ersten Jahren alle auf die anspruchsvollen Serien-Produktionen blickten. Doch Reality-Formate haben sich als Reichweiten-Treiber entpuppt und sind dazu noch vergleichsweise günstig. Insofern ist es gut, dass man sich beim Deutschen Fernsehpreis im Jahr 2020 entschied, hierfür eine eigene Kategorie zu schaffen.

Dominiert wurde sie in den letzten fünf Jahren ganz klar von RTL, das gleich vier Mal siegreich war, dazu kam noch ein Preis für den "Kampf der Realitystars" von RTLzwei. Damit RTL diese Dominanz weiter ausbauen kann, müsste es für einen Doppelsieg für "Die Verräter" reichen. Das Format hatte schon im letzten Jahr gewonnen, diesmal ist es mit der Halloween-Staffel erneut im Rennen. Durchsetzen müsste man sich gegen Kaulitz & Kaulitz - und Kaulitz. Denn Bill und Tom Kaulitz treten mit ihrer Netflix-Doku gegen Heidi Kaulitz an, - wie Heidi Klum inzwischen ja eigentlich heißt.

"Kaulitz & Kaulitz" war auch im letzten Jahr nominiert, in diesem Jahr nun also die erneute Chance. Es wäre der erste Fernsehpreis für Netflix in irgendeiner Unterhaltungs-Kategorie. Gleichzeitig wäre es bei einer Auszeichnung für "Germany's Next Topmodel" aber auch der erste Deutsche Fernsehpreis für dieses Format. 2007 und 2008 gab es zwar schon einmal Nominierungen (damals noch als Beste Unterhaltungsshow), allerdings musste man sich letztlich geschlagen geben.

Ausgezeichnet in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" 2020 Das Sommerhaus der Stars RTL 2021 Princess Charming TVNow/Vox 2022 Kampf der Realitystars RTLzwei 2023 Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! RTL 2024 Die Verräter - Vertraue Niemandem! RTL

Obwohl ProSiebenSat.1 im letzten Jahr im Unterhaltungs-Bereich komplett leer ausging, liegt man in der Auswertung über die vier Formatkategorien mit in Summe 24 Auszeichnungen weiter vorn - RTL Deutschland folgt mit 22 Preisen aber schon in Schlagdistanz. Beide Gruppen haben in diesem Jahr in drei Kategorien die Chance auf eine Auszeichnung. Das ZDF liegt mit 15 Preisen ein ganzes Stück dahinter, aber weit vor der ARD, die es auf neun Auszeichnungen bringt. Nachdem die ARD in den letzten Jahren allerdings in keiner einzigen Kategorie in der Unterhaltung nominiert war, gibt's diesmal gleich drei Chancen. Einziger Streamer, der schon einen Fernsehpreis hat, ist dank "LOL" bislang Prime Video. In diesem Jahr könnte Netflix zu diesem Kreis dazustoßen.