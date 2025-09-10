19:13 Uhr: Und hier geht's nun auch schon mit der ersten persönlichen Kategorie weiter: Es geht um den Preis für den besten Schauspieler.

Aaron Hilmer für "Wer ohne Schuld ist" (ARD/SWR/Relevant Film)

Leonard Kunz für "Ein Mann seiner Klasse" (ARD/SWR/BR/Saxonia Media)

Friedrich Mücke für "Ich bin Dagobert" (RTL+/Zeitsprung Pictures)

Slavko Popadic für "KRANK Berlin" (ZDF/Apple TV+/Violet Pictures/REAL FILM Berlin)

Tom Schilling für "Achtsam Morden" (Netflix/Constantin Film)

19:11 Uhr: Und gewonnen hat...

37°Leben: Against All Gods - Die Glaubens-WG (ZDF | Zoo Productions)

Kannste (nochmal) Kanzler?? (Sat.1 | RedSeven Entertainment)

ProSieben THEMA. Forrest Trump - Amerika vor der Schicksalswahl (ProSieben | pqpp2)

19:07 Uhr: Hier steht jetzt die nächste Kategorie "Bestes Infotainment" an. Präsentiert wird sie von Mentalist Timon Krause.

19:06 Uhr: Schöner Gag: "Guido Cantz ist da!", begrüßt Barbara Schöneberger Henrik Pabst.

19:02 Uhr: Ziemlich viele Leerstellen unter den Nominierten... Ina Müller ist nicht da, weil sie erkrankt ist. Alle Kaulitze sind nicht da - also Tom, Bill und auch Heidi. Barbara Schöneberger macht das beste draus und fragt in Vertretung für Heidi einfach Martina Hill.

18:59 Uhr: Klaas dankte insbesondere ProSieben-Chef Hannes Hiller, der die Show ja per Anruf während der Pilotsendung um Rahmen der "24 Stunden Joko & Klaas Live" direkt in Serie schickte. Gerade in schwierigeren Zeiten sei eine solche Spontaneität bemerkenswert.

18:58 Uhr: Der Deutsche Fernsehpreis für die beste Show geht an...

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) (ProSieben/Florida Entertainment)

Udo Jürgens Forever - Die Show zum 90. Geburtstag (ARD/BR/Constantin Entertainment)

Wer wird Millionär? 25 Jahre - Das große Jubiläums-Special (RTL/EndemolShine Germany)

18:57 Uhr: Langläufer, neues Show-Format oder einmalige Tribute-Show - zwischen denen entscheidet es sich heute.

18:54 Uhr: Ebenfalls vor Ort ist Sasha, der gemeinsam mit Michelle Hunziker die ebenfalls nominierte "Udo Jürgens Forever" nominiert ist. Michelle Hunziker ist nicht da. "Die ist ja auch frisch verliebt, ich möchte gar nicht wissen, was die gerade macht, während wir hier in zu engen Klamotten sitzen". Joko und Klaas sind zugeschaltet.

18:53 Uhr: Los geht's mit der besten Unterhaltungsshow. Weil auch "Wer wird Millionär" nominiert ist, ist auch Günther Jauch zu Gast, der sonst auf solchen Veranstaltungen selten zu sehen ist. "Schön dass du an einem Mittwochabend hier bist, wo doch meistens die Eigentümerversammlungen stattfinden"

18:52 Uhr: "Wir zeigen heute das Beste aus TV, Streaming und Ozempic", verspricht Schöneberger.

18:50 Uhr: "Alle haben sich heute rausgeputzt, bei uns beiden hat's nur einem genutzt" singt Barbara Schöneberger anfangs mit Ehrenpreisträger Otto Waalkes an ihrer Seite. Mit ihrer Ansage, dass doch bitte die Black-Tie-Regel einzuhalten ist, hat sie natürlich auch tatkräftig dafür gesorgt.

18:48 Uhr: Sport1 ist auch in der Einleitungs-MAZ schon Thema mit einem Ausschnitt von Harald Glööckler. "Ein Jahr voller Highlights" eben. Lieben wir :-)

18:45 Uhr: Und er nutzt es auch, um alle wissen zu lassen, dass er nun seine eigene Show hat. Wer Christian Oberfuchshuber also sehen will, kann bei Sport1 jetzt täglich "Bitte lächeln" einschalten. Bei Markus Lanz, der während der Ankündigung gerade zufällig im Bild war, hat es schonmal für viel Heiterkeit gesorgt.

18:43 Uhr: Bevor es richtig los geht, muss natürlich unter der fachkundigen Anleitung von Christian Oberfuchshuber noch ein paar mal geklatscht werden. Da geht's der Branche nicht anders als jedem anderen Publikum bei einer TV-Aufzeichnung auch.

18:36 Uhr: Und da ist der erste Fernsehpreis überraschenderweise auch schon vergeben. Es gibt nämlich (noch vor der TV-Gala) einen Sonderpreis für Wolf Bauer, der nach sieben Jahren den Jury-Vorsitz abgibt. "Lieber Herr Bauer, danke für ihr grenzenloses Engagement für den Fernsehpreis. Ohne Sie wäre der Preis nicht da, wo er heute steht", sagt Arnim Butzen. Und Wolf Bauer bedankt sich: "Ich bin der einzige, der heute mit Recht sagen darf: Damit habe ich nicht gerechnet. Alle anderen haben ja eine 33-Prozent-Chance."

18:34 Uhr: Gerade beginnt der Abend mit Grußworten von Arnim Butzen. Die Zeiten seien auch für die Branche nicht leicht, "aber heute abend sehen wir, dass sich Liebe zum Detail und Qualität durchsetzt." (Was sich freilich in den Quoten häufig nicht so widerspiegelt)

18:28 Uhr: Wer den Livestream nochmal nachschauen will, kann das an dieser Stelle tun. Und wer einige der interessantesten Aussagen aus dem Stream nachlesen will, wird hier fündig.

18:27 Uhr: Ein fröhliches Hallo aus der Presselounge im Coloneum in Köln. Ich bin frisch zurück vom Roten Teppich, habe meinen Chef Thomas Lückerath ins Studio geschickt und zurück an der Tastatur. Während die TV-Übertragung der Verleihung erst um 20:15 Uhr startet, geht's hier gleich schon los.