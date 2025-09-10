Am Dienstagabend wurden im Rahmen der "Nacht der Kreativen" die Preise in elf Kategorien vergeben - und zwar für Regie, Buch, Kamera, Montage, Ausstattung und Musik. Zwei Preise gingen dabei an "Herrhausen - Der Herr des Geldes", das heute abend auch nochmal in der Fernsehfilm/Mehrteiler-Kategorie im Rennen ist. Die mit Abstand meistnominierte Produktion "Krank Berlin" gewann bislang einen Preis, heute abend wären noch drei weitere möglich.

Schlüsse daraus ziehen, wer heute in den noch 16 verbleibenden regulären Kategorien das Rennen machen wird, lassen sich kaum, es bleibt also spannend. Obendrein wird wie üblich ja auch noch der Förderpreis vergeben sowie ein Ehrenpreis der Stifter fürs Lebenswerk, der in diesem Jahr an Otto Waalkes geht.

Gastgebender Stifter ist in diesem Jahr Magenta TV, das für die TV-Übertragung aber mit dem ZDF zusammenarbeitet. Dort wird die Verleihung ab 20:15 Uhr als Aufzeichnung zu sehen sein, vor Ort geht's im Kölner Coloneum aber schon um etwa 18:30 Uhr los.

Da es keine Sperrfrist gibt und alle vor Ort direkt über Social Media die News in die Welt tragen dürfen, halten auch wir Sie wieder mit einem Liveticker über alle Preisträgerinnen und Preisträger und alles Wichtige und Unwichtige drumherum auf dem Laufenden. Davor gibt's die Ankunft am Roten Teppich, von der wir voraussichtlich ab etwa 16:30 Uhr wieder mit einem Livestream berichten - dank freundlicher Unterstützung von Magenta TV.

Im Folgenden nun alle Nominierten, die heute noch im Rennen sind:

Fiktion

Bester Fernsehfilm/Mehrteiler

Ein Mann seiner Klasse (ARD/SWR/BR/Saxonia Media)

Herrhausen - Der Herr des Geldes (ARD/Degeto/rbb/SWR/hr/Sperl Film/X Filme)

Wer ohne Schuld ist (ARD/SWR/Relevant Film)

Beste Drama-Serie

KRANK Berlin (ZDF/Apple TV+/Violet Pictures/REAL FILM Berlin)

Uncivilized (ZDF/Das kleine Fernsehspiel/cocktailfilms/Kollektiv Zwo)

ZEIT Verbrechen (RTL+/ X Filme)

Beste Comedy-Serie

Achtsam Morden (Netflix/Constantin Film)

Angemessen Angry (RTL+/Studio Zentral)

Tschappel (ZDF/Apollonia Film/LAX Entertainment)

Beste Schauspielerin

Marie Bloching für "Angemessen Angry" (RTL+/Studio Zentral)

Maria Furtwängler für "Bis zur Wahrheit" (ARD/Atalante Film/Nordfilm)

Haley Louise Jones für "KRANK Berlin" (ZDF/Apple TV+/Violet Pictures/REAL FILM Berlin)

Melodie Simina für "Schwarze Früchte" (ARD/Degeto/Jünglinge Film/Studio Zentral)

Lou Strenger für "Wer ohne Schuld ist" (ARD/SWR/Relevant Film)

Bester Schauspieler

Aaron Hilmer für "Wer ohne Schuld ist" (ARD/SWR/Relevant Film)

Leonard Kunz für "Ein Mann seiner Klasse" (ARD/SWR/BR/Saxonia Media)

Friedrich Mücke für "Ich bin Dagobert" (RTL+/Zeitsprung Pictures)

Slavko Popadic für "KRANK Berlin" (ZDF/Apple TV+/Violet Pictures/REAL FILM Berlin)

Tom Schilling für "Achtsam Morden" (Netflix/Constantin Film)

Information

Beste Information

ARD-Brennpunkt: Trumps Wahlerfolg & Bruch der Ampel (ARD | WDR)

Markus Lanz - Korrespondent:innen-Gespräch zur US-Wahl (ZDF | MHOCH2/Fernsehmacher)

Die parlamentarische Berichterstattung bei Phoenix (Phoenix)

Bestes Infotainment

37°Leben: Against All Gods - Die Glaubens-WG (ZDF | Zoo Productions)

Kannste (nochmal) Kanzler?? (Sat.1 | RedSeven Entertainment)

ProSieben THEMA. Forrest Trump - Amerika vor der Schicksalswahl (ProSieben | pqpp2)

Beste Dokumentation/Reportage

Ausgesetzt in der Wüste - Europas tödliche Flüchtlingspolitik (ARD/BR/Deutsche Welle/Lighthouse Reports/NDR)

Pädokriminelle Foren im Darknet: Jetzt löschen wir richtig - STRG_F (Funk/NDR)

Stern Investigativ: Die Nazi-Kinder (RTL+/Stern)

Systemfehler: Der Cum-Ex Skandal (ZDF/3sat/zero one Film/Friedrich Moser Film)

Die Vertrauensfrage: Wer kann Deutschland (ARD/WDR/SWR/rbb/MDR/

ECO Media)

Beste Doku-Serie

Alles außer Kartoffeln: Menschen. Küche. Heimat. (ARD/BR/hr/SR/WDR/isar film)

German Cocaine Cowboy - Der Deutsche im Cali-Kartel (Prime Video/Beetz Brothers Film Production)

Roncalli - Macht der Manege (ARD/NDR/WDR/SWR/UFA Documentary/)

The Wagner Brothers - Zwei Brüder, ein Traum (ZDF/Flare Film)

Warum verbrannte Oury Jalloh? (ARD/WDR/SWR/BR/MDR/LOOKSfilm)

Beste Moderation / Einzelleistung Information

Golineh Atai für ihre Syrien-Berichterstattung (ZDF)

Burkhard Kress für "EXTRA Spezial: Krebs – warum meine Diagnose Ihr Leben verändern kann" (RTL/RTL News)

Eva Schulz für "Deutschland, warum bist du so?" (ZDF/Drive Beta)

Unterhaltung

Beste Show

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewmm Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) (ProSieben/Florida Entertainment)

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) (ProSieben/Florida Entertainment) Udo Jürgens Forever - Die Show zum 90. Geburtstag (ARD/BR/Constantin Entertainment)

Wer wird Millionär? 25 Jahre - Das große Jubiläums-Special (RTL/EndemolShine Germany)

Beste Comedy/Late Night

Die Anstalt - Freunde des Patriarchats (ZDF/Redspider Networks)

Experte für alles (ProSieben/Florida Entertainment)

Inas Nacht (ARD/NDR/Beckground TV)

Bestes Factual Entertainment

Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz (Vox/Vitamedia Film)

In höchster Not - Bergretter im Einsatz (ARD/BR/Timeline Productions)

Wir werden groß! Abenteuer Pubertät (Vox/Sagamedia)

Beste Reality

Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum (ProSieben/Redseven Entertainment)

Kaulitz & Kaulitz Staffel 2 (Netflix/Constantin Entertainment)

Die Verräter - Vertraue Niemandem! Halloween-Spezial (RTL+/Tower Production/All3Media)

Beste Moderation / Einzelleistung Unterhaltung