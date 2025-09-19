ITV hat diese Woche als zweite große Sendergruppe in UK angekündigt, Bewegtbildinhalte zur Distribution auf Spotify freizugeben. Ein Signal für die zunehmende Bedeutung der ursprünglichen Audio-Plattform beim Konsum von Bewegtbildinhalten.

Der ebenfalls diese Woche veröffentlichte Online Audio Monitor 2025 zeigt, dass die Audio-Gattung Podcast in Deutschland einen wachsenden Anteil von Nutzern als Videoinhalt erreicht - und das am häufigsten über YouTube.Wie wird der Kampf um Aufmerksamkeit und Marktanteile von diesen Entwicklungen beeinflusst? Welche Rolle spielt Hardware? Welche Audio-Strategien verfolgen Video-Streamer jeweils? Diese und weitere Aspekte der Audio/Video Konversion analysieren Hanna Huge und Andrea Zuska in der aktuellen "Industry"-Folge - allerdings Audio only.

Timestamps

00:00:55 Audio goes Video: Spotify vs. YouTube

00:06:00 Video-Podcasts verändern Monetarisierungsmodelle

00:10:40 Die Hardware-Perspektive: Audio und SmartTV

00:18:00 Video goes Audio: Audio-Strategien der Video-Streamer

00:26:50 YouTube als Audio-Plattform: Marktanteile und Zielgruppen

00:32:55 Die Auswirkungen