Kaum ein Thema wird aktuell im Streaming-Kontext intensiver diskutiert als Mikro- bzw. Vertical-Dramen. In der aktuellen Folge schauen Andrea Zuska und Hanna Huge auf die Zahlen hinter dem Trend und analysieren, welche Erlösmechanismen sowie technischen Grundlagen notwendig sind, damit aus einer Formatvarianz ein Geschäftsmodell wird.

Dabei fragen die beiden insbesondere: Welche Weltregionen treiben das Mikro-Drama Wachstum und warum? Welche Zielgruppen, Genres und Nutzungsmotivationen sind relevant? Warum funktionieren transaktionale Modelle besonders gut? Welche Rolle spielt Gamifizierung? Und: Sollten Netflix & Co. das Mikro-Drama-Modell integrieren oder adaptieren?

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Timestamps

00:00:50 Mega-Trend Mikro-Drama

00:04:29 Definition, Marktgröße, Umsatz-Benchmarks

00:10:00 Monetarisierung, Gamifizierung, Shopifizierung

00:18:00 Marktführer China: Mobil, nahtlos, datenbasiert

00:24:30 IPs, Zielgruppen, Communities

00:28:30 Milliardäre, CEOs, Jungfrauen: Top-Tropes

00:35:00 KI, Produktionslogiken, Schutz der Kreativen

00:41:00 Was braucht es für einen Erfolg in Deutschland?

Weiterführende Links

https://variety.com/2025/tv/news/global-microdrama-boom-1236560947/

https://www.tvbeurope.com/production-post/the-rise-of-the-microdramas

https://www.ampereanalysis.com/insight/mini-dramas-attract-mega-audiences