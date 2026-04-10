Kaum ein Thema wird aktuell im Streaming-Kontext intensiver diskutiert als Mikro- bzw. Vertical-Dramen. In der aktuellen Folge schauen Andrea Zuska und Hanna Huge auf die Zahlen hinter dem Trend und analysieren, welche Erlösmechanismen sowie technischen Grundlagen notwendig sind, damit aus einer Formatvarianz ein Geschäftsmodell wird.
Dabei fragen die beiden insbesondere: Welche Weltregionen treiben das Mikro-Drama Wachstum und warum? Welche Zielgruppen, Genres und Nutzungsmotivationen sind relevant? Warum funktionieren transaktionale Modelle besonders gut? Welche Rolle spielt Gamifizierung? Und: Sollten Netflix & Co. das Mikro-Drama-Modell integrieren oder adaptieren?
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Timestamps
00:00:50 Mega-Trend Mikro-Drama
00:04:29 Definition, Marktgröße, Umsatz-Benchmarks
00:10:00 Monetarisierung, Gamifizierung, Shopifizierung
00:18:00 Marktführer China: Mobil, nahtlos, datenbasiert
00:24:30 IPs, Zielgruppen, Communities
00:28:30 Milliardäre, CEOs, Jungfrauen: Top-Tropes
00:35:00 KI, Produktionslogiken, Schutz der Kreativen
00:41:00 Was braucht es für einen Erfolg in Deutschland?
Weiterführende Links
https://variety.com/2025/tv/news/global-microdrama-boom-1236560947/
https://www.tvbeurope.com/production-post/the-rise-of-the-microdramas
https://www.ampereanalysis.com/insight/mini-dramas-attract-mega-audiences