In der aktuellen Folge arbeiten Hanna Huge und Andrea Zuska die kurzzeitige Suspendierung der Late Night Show “Jimmy Kimmel Live!” durch das TV Netzwerk ABC und dessen Mutterkonzern Disney aus Business-Perspektive auf. Welche Bedeutung haben die TV-Strukturen und Erlöse für Disney? Warum kam die eigentlich “lineare” Entscheidung zur Aussetzung der Sendung, insbesondere für Disneys Streaming-Geschäft, zur Unzeit? Welche Rolle spielen die Federal Communications Commission (“FCC”) und ihr Vorsitzender Brendan Carr bei den medienpolitischen Entscheidungen der US-Regierung?

Neben der Beantwortung dieser Fragen ordnen wir die Causa Kimmel in das breitere Bild der zunehmenden Politisierung der US TV- und Streaming-Industrie ein.

Timestamps

00:00:45 Es wird politisch in der Industry: Eine Timeline

00:01:30 Prime Money: Die Tech Bros positionieren sich

00:05:10 Merger Money: Paramount/CBS vergleicht sich

00:07:44 Das Ende von Colbert - und Late Night?

00:15:00 Paramount zwischen South Park und der Warner-Shoppingtour

00:19:40 Musk ruft zum Netflix-Boykott auf

00:23:15 Disney, ABC & Affiliates: Die linearen Modelle & Erlöse

00:35:00 Disney vs. Kimmel - die Player & die Timeline

00:40:25 Der Fall-out & die Auswirkungen für Disneys Streaming-Geschäft

Weiterführende Links

https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jan/10/melania-trump-amazon-documentary

https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-features/stephen-colbert-exit-late-night-tv-over-1236338093/

https://variety.com/2025/digital/news/elon-musk-cancel-netflix-war-kids-shows-trans-lgbtq-characters-1236537089/

https://thewaltdisneycompany.com/app/uploads/2025/01/2024-Annual-Report.pdf