Auch sechs Jahre nach dem Start von Apple TV+ bleibt vieles über Strategie und Erfolg des heute unter Apple TV laufenden Produktes unklar: Der Mutterkonzern berichtet erstaunlich wenige harte Fakten über dieses spezielle Baby. Umso spannender ist es für Andrea Zuska und Hanna Huge, sich in der neuen "Industry"-Ausgabe den zentralen KPI anzunähern und ein Benchmarking zum Wettbewerb vorzunehmen.

Die beiden interessiert insbesondere: Welche Umsätze und Abonnentenzahlen lassen sich Apple TV zuordnen? Welche Auswirkungen hat der Verzicht auf Drittlizenzen auf das Wachstumspotenzial und wie ist der Content-Katalog strukturiert? Welche Rolle spielen europäische Inhalte quantitativ und welche Verbindung könnte es zur Umbenennung des Service geben? Wie bewerten wir persönlich den inhaltlichen Output und welche Ausblicke hat der Streamer im Rahmen seines aktuellen Showcase auf das Content-Jahr 2026 gegeben?

Timestamps:

00:01:10 Zahlen-Archäologie, No-Licensing-Strategie

00:07:00 Konzern-Rekorde und Bedeutung der Apple Services

00:14:00 Apple TV Kennzahlen: Eine Annäherung an Umsatz und Abo-Bestand

00:22:30 Engagement, Zielgruppen, Katalog KPI

00:30:50 Was der Plus-Verlust mit der AVMD Richtlinie zu tun haben könnte

00:36:00 Der schönste Streamer auf dem Schulhof: Prestige und Pretention

00:42:10 Content Ausblick 2026: Star-Power, Formel 1, US-Fokus

00:54:00 Apples Problem mit Buzz-Kreation