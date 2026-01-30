Netflix hat vor zehn Tagen die Geschäftszahlen und den Content-Report 2025 veröffentlicht, in dieser Woche folgten nun Informationen zum deutschen Line-up 2026. Einige der kommunizierten Kennzahlen überraschen - positiv, negativ, alleine aufgrund ihrer Nennung. Andrea Zuska und Hanna Huge fragen sich insbesondere: Warum kehrt der Streamer nach einem Jahr zum Subscriber-Reporting zurück? Wie sind die Kennzahlen zu Nutzungszeit und Werbeerlösen zu bewerten? Welche Rolle spielen die Netflix Houses beim Erzeugen und Messen von Fan-Engagement? Welche Inhalte haben in 2025 besonders gut funktioniert? Und: Welchen Zusammenhang sehen wir zwischen Content-Qualität, Storytelling und Viralität?
Timestamps:00:01:35 2025 KPI: Umsatz, Gewinn, Nutzungszeit…und wieder: Abo-Zahlen 00:16:30 Engagement, Data, Social-Touchpoints, Houses: Strategie-Hypothesen 00:25:30 Deal Update: All Cash, 93% in? 00:27:15 Content KPI 2025: Katalog-Breite, Film-Performance, Budget-Effizienz 00:37:20 Content Ausblick 2026: Deutsches Line-up 00:52:50 Content-Anspruch & Engagement: Wechselwirkungen & Widersprüche 00:57:00 Ein Apple-Teaser