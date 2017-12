Fernsehen lesen (3): Mehr Hintergrund für TV-Fans

© DWDL

Bei unserer Auswahl lesenswerter Bücher rund um das Fernsehen vor, die sich gleichermaßen als Geschenk oder zur Eigenlektüre empfehlen, geht es nach Biografien und Coffee-Table-Books diesmal um etwas mehr Hintergrund für TV-Fans. Lesestoff statt schöner Bilder.



15.12.2017 - von Thomas Lückerath

"The Content Trap"

von Bharat Anand

Erschienen im Oktober 2016

bei Random House

Gebundene Ausgabe (464 Seiten)

Preis: 17,99 Euro

Auch verfügbar als: Kindle-eBook und Hörbuch



Man könnte es kurz und knapp als „Das Buch zur Digitalisierung“ beschreiben. Es geht in seinem Werk nicht allein um das Fernsehen sondern alle Gewerke, die durch die Digitalisierung vor Herausforderungen gestellt wurden. Seine Erzählungen von erfolgreichen und gescheiterten Versuchen verschiedenster Unternehmen sind angesichts des strategischen Gewichts des Buches erfreulicherweise fast schon unterhaltsam aufbereitet. Wie finden Inhalte ihr Publikum und wie schafft man neben den Inhalten auch die Bindung zum Publikum? „The Content Trat“ ist eine Fachlektüre für die Feiertage, die binnen eines Jahres nach Erscheinen bereits verdientermaßen zum Standardwerk geworden ist.

„TV (The Book)“

von Alan Speinwall und Matt Zoller Seitz

Erschienen im September 2016

bei Grand Central Publishing

Taschenbuch (432 Seiten)

Preis: 16,99 Euro

Auch verfügbar als: Kindle-eBook und Hörbuch

Mit „TV (The Book) - two experts pick the greatest american shows of all time“ macht man bzw. sich jeder Serienfan eine Freude. Alan Sepinwall (Autor des Buches „The Revolution was televised“) und Autorenkollege Matt Zoller Seitz versuchen sich an der Quadratur des Kreises - und stellen ein Ranking der besten US-Serien aller Zeiten auf. Die Methodik dafür ist durchaus komplex, verschiedenste Faktoren finden Berücksichtigung. Und trotzdem ist das Buch natürlich eine Steilvorlage für leidenschaftliche Debatten über das finale Ranking der beiden Autoren. Viele Serienfans müssen stark sein: So mancher aktuelle Serienhit schafft es nicht einmal in die Nähe der Top10. Doch gerade das ist auch eine Stärke des Buches: Die begründeten Urteile muss man nicht teilen, aber sie geben dieser Auflistung der besten US-Serien aller Zeiten eine Ernsthaftigkeit, die andere oftmals banale Rankings dieser Art in den Schatten stellt.

„Live From New York“

von James Andrew Miller und Tom Shales

Erschienen im Oktober 2015

bei Back Bay Books

Taschenbuch (800 Seiten)

Preis: 18,99 Euro

Auch verfügbar als: Kindle-eBook, gebundene Ausgabe und Audio-CD



Vor einer Woche war die US-Comedyshow „Saturday Night Live“ bereits in unseren Suchtipps vertreten - mit einem großen schweren Coffee Table Book aus dem Taschen-Verlag. Wer jedoch tiefer eintauchen will in die Geschichte der erfolgreichsten Comedyshow der USA, dem sei „Live from New York“ ans Herz gelegt. Auf 800 Seiten im Taschenbuch-Format gibt es hier mehr als Anekdoten und bunte Bilder. Dank Insider-Perspektiven und journalistischem Ansatz (anstelle der Biografien oft innewohnenden Verklärung) wird die Geschichte der NBC-Show von den 70er Jahren bis heute aufgearbeitet. Sehr spannend, aber keine wirklich keine leichte Unterhaltung. So ernsthaft wurde sich kaum einem TV-Format mal in Buchform genähert.

„Von Game of Thrones bis The Walking Dead: Interpretation von Kultur in Serie“

von Timo Storck und Svenja Taubner

Erschienen im Juli 2017

bei Springer

Gebundene Ausgabe (387 Seiten)

Preis: 39,99 Euro

Auch verfügbar als: Kindle-eBook

Es gibt leider nicht viele Bücher zur Fernsehkultur auf deutsch. Vielleicht wurde das Fernsehen in Deutschland dafür zu lange als Unterschichtenmedium gesehen, dass keiner ernsthaften Aufarbeitung bedarf. Erst der Serienkult der vergangenen Jahre änderte dann etwas an der Wahrnehmung des Mediums und der Verfügbarkeit deutscher Literatur (abseits der üblichen Merchandise-Produkte zu einzelnen Produktionen). Das im Juli erschienene Buch „Von Game of Thrones bis The Walking Dead - Interpretation von Kultur in Serie“ kann als ein Anfang betrachtet werden. Es ist eine Sammlung von Texten diverser Autorinnen und Autoren über einzelne Serien und ihren kulturellen Beitrag. Für Serienfans interessant und ein Geschenk wert. Aber erwarten Sie keine übergreifenden Gedanken sondern eine mehrheitlich interessante Textsammlung.

