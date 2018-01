DWDL-Rundfunkrat: Sheldon, Kroymann, Tannbach

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Der wichtigste Sitcom-Neustart des Jahres für ProSieben steht an: "Young Sheldon", der Ableger von "The Big Bang Theory". Daneben schickt das ZDF seinen Dreiteiler "Tannbach" in die Fortsetzung und Christine Westermann ermittelt in Köln.



07.01.2018



Montag, 20:15 Uhr, ZDF

Drei Jahre nach dem erfolgreichen Dreiteiler legt das ZDF mit der "Tannbach"-Fortsetzung nach - erneut prominent besetzt mit Heiner Lauterbach, Anna Loos, Martina Gedeck, Jonas Nay und vielen anderen. Die Handlung setzt im Jahr 1960 an: In dem geteilten Ort Tannbach stehen sich Ost und West bis an die Zähne bewaffnet gegenüber. Die Familien von Striesow und Schober leiden unter der Trennung, doch noch bietet Berlin ein Schlupfloch durch die Grenze. Werden aus Klassenfeinden wieder Nachbarn? - Die beiden weiteren Teile laufen am Mittwoch und Donnerstag.

Produktion: Gabriela Sperl Produktion, Wiedemann & Berg Television, Wilma Film



Montag, 20:45 Uhr

ProSieben unterbricht seinen "Big Bang Theory"-Marathon - durch den "Big Bang Theory"-Ableger, in dem es um das Leben des jungen Sheldon Cooper geht. Dass Sheldon schon als Knirps ein Genie war, erklärt sich von selbst. Dummerweise weiß die Mini-Ausgabe des Nerds ganz genau um seinen Intellekt und stößt mit seiner unnachahmlich direkten Art nicht nur seine Familie regelmäßig vor den Kopf. Eine, die immer für ihn kämpft, ist Mutter Mary: Egal, wie unbeliebt sich Sheldon macht - sie steht hinter ihm und sorgt dafür, dass er seinen Weg gehen kann.

Produktion: Warner Bros. Television, Chuck Lorre Productions



Donnerstag, 23:30 Uhr, Das Erste

Politisch inkorrekt, polarisierend und furchtlos - so will Schauspielerin, Musikerin und Satirikerin Maren Kroymann in der zweiten Folge ihrer Sketch-Comedy-Reihe ihren unbestechlichen Blick auf die Welt präsentieren. Im Visier hat sie dabei Politik, Gesellschaft und Feminismus, aber auch das Alltägliche und Zwischenmenschliche. Ala Partnerin hilft wieder Annette Frier, das Wesentliche nicht aus dem Blick zu verlieren.

Produktion: btf



Montag, 20:15 Uhr, Sky 1

Der Magier Farid hat es sich zur Aufgabe gemacht, Promis und ahnungslose Passanten mit seinen Tricks und Effekten zu verblüffen. Mit dabei ist unter anderem Schlagersängerin Helene Fischer, die Farid kurz vor einer Liveshow trifft und sie in ihrer Garderobe mit einem Trick rund um ihr aktuelles CD-Cover sprachlos zu machen versucht. Auch Yvonne Catterfeld, Cro, Chima, Tim Bendzko, Dirk Nowitzki, Lukas Podolski, Kevin Kurány und Arthur Abraham werden in der neuen Sendung zu sehen sein.

Produktion: Endemol Shine Germany



Montag, 22:40 Uhr, WDR Fernsehen



Eigentlich ist Christine Westermann kein Krimi-Fan, doch in "Mord de Cologne" verfolgt sie eine Spur der Gewalt in der Domstadt. Weil in Köln so viele Krimis spielen, blickt sie für den WDR hinter die Kulissen des Krimi-Booms, denn viele der Geschichten laden auf unterhaltsame Weise zu sehr aufschlussreichen Zeitreisen ein. Zusammen mit vier Schriftstellern, darunter Frank Schätzing und Petra Reategui begibt sich Westermann auf Tatort-Suche.



Produktion: Good Karma Productions



