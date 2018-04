DWDL-Rundfunkrat: Jenny, Makatsch und ein Grenzgänger

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Mit "Jenny - echt gerecht!" startet RTL seine nächste eigenproduzierte Serie. Bei Sky feiert derweil die Scandi-Noir-Serie "Der Grenzgänger" Premiere. Außerdem: Ein neuer "Tatort" mit Heike Makatsch und die französische Version von Mick Brisgau.



01.04.2018 - 20:00 Uhr von Alexander Krei 01.04.2018 - 20:00 Uhr



© Sky

Freitag, 20:15 Uhr, Sky Atlantic

Der deutsch-norwegische Schauspieler Tobias Santelmann spielt die Hauptrolle in der neuen Sky-Koproduktion, die auf Fans von Scandi Noir zielt. Die wohlorganisierte Welt des Osloer Cops Nikolai Andreassen (Santelmann) gerät ins Wanken, als seine Aussage bei einem Prozess zur Freilassung eines Osloer Mafiabosses führt und er dem Kronzeugen Kristoffer (Morten Svartveit), der ihm zur Prozessneuauflage gegen den Gangster verhelfen soll, näher kommt als es Nikolais berufliche Position zulässt. Wenig später wird im Wald die Leiche eines Bekannten gefunden. Was zunächst als Selbstmord eingestuft wird, ist in Nikolais Augen Mord. Und ausgerechnet Lars scheint in den Fall verwickelt zu sein. Auch ihr Vater wurde am Tatort gesehen.

Produktion: Monster Scripted, TV 2 und Nice Drama



© MG RTL D / Boris Breuer

Dienstag, 20:15 Uhr, RTL

Nach dem Staffel-Finale von "Sankt Maik" und "Beck is back!" bringt RTL mit "Jenny - echt gerecht!" die nächste eigenproduzierte Serie an den Start. Im Mittelpunkt steht Jenny Kramer (Birte Hanusrichter), die wegen ihres aufbrausenden Verhaltens ständig aneckt und nicht nur einmal ihren Job verloren hat. Nachdem ihr Pro-Bono-Anwalt Maximilian Mertens (August Wittgenstein) zur Verhandlung um Unterhalt gegen ihren Ex-Mann einfach nicht aufgetaucht ist, schlägt sie in der Kanzlei "Von Bergen & Partner" auf, um ihm die Meinung zu geigen. Als der Anwalt sie im Vorzimmer abblitzen und warten lässt, trifft Jenny auf die Tochter des Kanzleichefs, die die Mandantin prompt für die neue Bürohilfe hält. So kommt es, dass Jenny ihren neuen Schreibtisch im engen Kopierraum einräumt - zum Entsetzen von Maximilian.

Produktion: Talpa Germany Fiction



© SWR/Julia Terjung

Montag, 20:15 Uhr, Das Erste

Heike Makatsch schlüpft zum zweiten Mal in die Rolle der Hauptkommissarin Ellen Berlinger, die aus familiären Gründen nach ihrer Babypause nach Mainz gezogen ist. Ihr neuer Fall beginnt mit dem Fund eines blutdurchdrängten Kapuzenpullis in einem Altkleidercontainer. Ellens Mainzer Kollege Martin Rascher ist sofort überzeugt, dass dieser Fund einen weiteren toten Jugendlichen in einer bisher unaufgeklärten Mordserie bedeutet, die ihm seit Jahren schwer auf der Seele liegt. In Ellens Augen gibt es für diese These nicht genügend Übereinstimmungen. Beunruhigt ist sie dennoch: Der Pullover könnte Jonas gehören, dem Sohn ihrer Cousine, die in Mainz lebt und auf Ellens kleine Tochter aufpasst.

Produktion: Zieglerfilm Baden-Baden



© NDR/Banana Tree Film/Daniela Incoronato

Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Der angehende Imam Cem Balta lebt mit seiner Frau Sehra und der gemeinsamen Tochter Hanna in Hannover. Die junge Familie steht mitten im Leben, zu dem die türkische Kultur ebenso selbstverständlich gehört wie die deutsche. Bei einem Unglück stirbt Sehras beste Freundin, die alleinerziehende Mutter, Natalie Unger. In ihrem Testament hatte sie die Baltas zum Vormund ihrer sechsjährigen Tochter Pia bestimmt. Doch die Herausforderungen, mit denen Cem und Sehra konfrontiert werden, als sie Pia bei sich aufnehmen, erweisen sich als weit größer als erwartet. Auf deutscher und türkischer Seite brechen längst überwunden geglaubte Vorurteile wieder auf. Dabei geht es um Werte wie Glaube, Heimat und Familie.

Produktion: Banana Tree Film



© ZDF/Jean François Baumard

Freitag, 21:45 Uhr, ZDFneo

Die dunkle französische Adaption der Sat.1-Serie "Der letzte Bulle" kommt nach Deutschland: Bei einem Einsatz im Mai 1991 wird der französische Ermittler Falco verletzt und fällt ins Koma. Gegen jede ärztliche Prognose geschieht nach 22 Jahren das Wunder, und er wacht wieder auf.Mit Entsetzen muss Falco feststellen, dass Jahrzehnte seit dem brutalen Angriff auf ihn vergangen sind. Seine Ehefrau Carole liebt einen anderen Mann und er hat die gesamte Kindheit und Jugend seiner Tochter Pauline verpasst. Ihm bleibt nur sein Job als Kommissar.

Produktion: Beaubourg Audiovisuel

Teilen